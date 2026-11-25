La directive européenne 2025/2205 relève de 3,5 à 4,25 tonnes le plafond de certains véhicules accessibles avec le permis B. Après deux ans de permis, les conducteurs de véhicules électriques, à hydrogène ou au GNV bénéficieront de cette extension sans formation. Pour conduire un camping-car de plus de 3,5 tonnes, une formation sera en revanche nécessaire, quelle que soit sa motorisation.

Deux conditions d’accès au seuil de 4,25 tonnes

Adoptée le 22 octobre 2025 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 5 novembre, la directive prévoit 750 kg supplémentaires pour les titulaires du permis B concernés. Un conducteur ayant deux ans de permis pourra accéder à ce seuil avec un véhicule électrique, à hydrogène ou au GNV, sans démarche ni formation supplémentaire. Pour les utilitaires électriques, cette marge compense notamment le poids des batteries, qui réduisait la charge utile disponible pour les artisans et les livreurs.

Les camping-cars de plus de 3,5 tonnes relèvent d’une autre règle. Chaque État membre peut définir la formation requise : théorique, pratique ou associant les deux. En France, les discussions de septembre 2026 entre la Délégation à la sécurité routière (DSR), les auto-écoles et la Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes (FFCC) ont évoqué sept heures de formation, sur le modèle du B96 pour les remorques. Aucune formule définitive n’est encore arrêtée.

Le coût de la formation reste inconnu

Dans une question écrite déposée début novembre 2026, le député Jean-Michel Brard met en garde contre une éventuelle épreuve pratique : « Si la France exige une épreuve pratique sur des camping-cars poids lourds spécifiques, trop peu d’auto-écoles disposeront du matériel nécessaire, ce qui ferait grimper les prix et créerait de longs délais d’attente. » Il relève aussi qu’« Un camping-car de 4,25 tonnes possède exactement le même gabarit extérieur qu’un modèle de 3,5 tonnes. »

Le prix de la formation n’est pas fixé. À titre de comparaison, le B96 coûte entre 200 et 400 euros selon les régions. Ce budget supplémentaire conditionnerait l’accès aux camping-cars lourds devient conditionné à un budget supplémentaire pour les ménages modestes. La différence de traitement concerne des publics également distincts : les propriétaires de véhicules propres sont souvent issus de catégories socioprofessionnelles supérieures, tandis que les camping-caristes présentent des profils sociaux plus diversifiés.

Constructeurs : des effets différents selon les véhicules

Les fabricants d’utilitaires électriques pourront proposer des modèles plus lourds sans imposer le permis C1 à leurs clients remplissant la condition des deux ans de permis B. Entre le poids des batteries et l’accumulation d’équipements, le respect du plafond de 3,5 tonnes était devenu difficile pour certains artisans et livreurs.

Pour les constructeurs de camping-cars, la formation obligatoire pourrait au contraire ralentir les ventes des modèles dépassant 3,5 tonnes. Aucun n’a encore annoncé de prise en charge, même partielle, de cette formation pour ses clients. Son financement par les fabricants ou les vendeurs reste une possibilité évoquée au titre de leur responsabilité sociale, sans dispositif annoncé à ce jour. Les camping-cars électriques, encore rares et coûteux, restent eux aussi soumis à la règle de formation applicable aux camping-cars.

La France vise novembre 2027

La France prévoit de transposer la directive dès le 26 novembre 2027, avant les échéances européennes du 26 novembre 2028 pour les camping-cars et du 26 novembre 2029 pour l’application complète. Le ministère de l’Intérieur confirme cette échéance, sans préciser les modalités définitives de la formation.

Une gestion anticipée des transitions, comme dans d’autres secteurs, suppose de préparer les organismes concernés. Pour les camping-caristes, le contenu de la formation et son coût restent à connaître.