Sans nouvelle mesure, le déficit du système de retraite français atteindrait 44,6 milliards d’euros en 2050, selon la Cour des comptes. L’institution propose notamment de relever l’âge de départ à 65 ans, de restreindre les départs anticipés et de sous-indexer les pensions. Ces changements ne toucheraient pas de la même manière les ouvriers et les cadres, les femmes et les hommes, ou les agents publics et les salariés du privé.

Un déficit de 12,8 milliards d’euros dès 2035

Les retraites représentent 14,1 points de PIB en 2025, soit un quart de la dépense publique totale. Selon les projections publiées lundi 24 novembre 2026, le déficit serait de 12,8 milliards d’euros en 2035, puis de 44,6 milliards en 2050 si aucune mesure n’est prise. Sur la même période, le nombre de cotisants par retraité passerait de 1,77 à 1,54.

La Cour des comptes écarte une hausse des cotisations, jugeant les prélèvements obligatoires déjà trop élevés. Elle propose aussi un pilotage automatique inspiré de modèles scandinaves : l’âge de départ et les pensions s’ajusteraient aux évolutions démographiques et économiques, afin d’éviter des réformes répétées et les conflits sociaux qu’elles suscitent. Selon l’institution, « une indexation des pensions tenant compte de l’évolution des salaires d’une part et de l’évolution du rapport entre le nombre de retraités et le nombre de cotisants d’autre part présente l’avantage de stabiliser le système de retraite s’il est équilibré ». L’acceptabilité sociale de tels ajustements reste incertaine, dans un système où les réformes successives ont déjà érodé la confiance.

Travailler jusqu’à 65 ans, limiter les départs anticipés

La Cour des comptes propose de porter progressivement l’âge de départ à 65 ans pour les générations nées entre 1968 et 1972. Elle estime le gain à 10 milliards d’euros en 2035 pour l’ensemble des administrations publiques, cotisations et impôts compris. L’âge effectif de départ est déjà passé de 60,5 ans en 2010 à 63,1 ans en 2025. Les ouvriers et les employés ont une espérance de vie inférieure de plusieurs années à celle des cadres ; prolonger l’activité pèserait davantage sur les métiers marqués par l’usure physique, les troubles musculosquelettiques, l’exposition aux produits chimiques ou les horaires décalés. L’espérance de vie en bonne santé varie elle aussi de plusieurs années selon les catégories sociales.

En 2025, un assuré sur deux est parti à la retraite de façon anticipée. Jugeant cette proportion excessive, la Cour préconise de limiter ces possibilités : « une limitation de ces possibilités de départs anticipés à la retraite doit être recherchée ». Les carrières longues et les métiers pénibles sont majoritairement concernés, notamment dans le BTP, la santé et l’industrie. Une restriction toucherait les personnes qui ont commencé à travailler tôt ; les cadres entrés plus tard sur le marché du travail après de longues études seraient moins concernés.

Petites pensions et carrières fragmentées

La Cour des comptes propose une sous-indexation des pensions : leur revalorisation serait inférieure à l’inflation. Un point de décalage représenterait une économie annuelle estimée à 3 milliards d’euros. La perte de pouvoir d’achat toucherait tous les retraités, mais pèserait davantage sur une pension de 900 euros que sur une pension de 3 000 euros. Le niveau de vie moyen des retraités, aujourd’hui équivalent à celui de l’ensemble de la population, devrait déjà passer à 95 % de ce niveau d’ici 2050. Une sous-indexation accentuerait ce recul, avec un risque accru de précarité pour les plus modestes.

Le rapport aborde peu les différences entre femmes et hommes. Les carrières des femmes sont plus souvent interrompues par la maternité ou les charges familiales, et le temps partiel est plus fréquent ; leurs salaires sont inférieurs de 15 à 20 % à poste égal. Leurs pensions sont, en moyenne, 40 % plus faibles que celles des hommes. Un départ repoussé à 65 ans pénaliserait davantage les parcours fragmentés, tandis que la sous-indexation fragiliserait les femmes âgées, surreprésentées parmi les bénéficiaires du minimum vieillesse. La limitation des départs anticipés toucherait aussi les carrières longues, dont bénéficient majoritairement les hommes. Aucune mesure corrective n’est proposée pour atténuer ces effets différenciés.

Des règles différentes entre public et privé

Les régimes de retraite français obéissent à des règles disparates. La Cour des comptes associe cette complexité à des erreurs et à des fraudes : l’année précédente, le préjudice pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) s’est élevé à 337 millions d’euros, dont 76 millions imputables à la fraude.

Les agents publics conservent des règles spécifiques, notamment dans les catégories actives, auxquelles appartiennent policiers et infirmiers. Les salariés du privé ont, eux aussi, connu des durcissements successifs. Au moment du départ, Les retards administratifs peuvent même priver certains retraités de pension pendant plusieurs semaines.