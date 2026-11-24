Pour mesurer l’effet d’une interaction minime, les chercheuses Gillian Sandstrom et Elizabeth Dunn ont envoyé des participants acheter une boisson chez Starbucks. Un groupe a reçu la consigne de traiter le barista comme une connaissance : sourire, établir un contact visuel, échanger quelques mots.

L’autre devait rester le plus efficace possible, entrer et sortir sans un mot de trop. Les personnes assignées à la petite conversation ont expérimenté, selon les deux chercheuses, un affect plus positif que les personnes qui ont été aussi efficaces que possible.

Un sentiment d’appartenance mesurable

L’étude, intitulée « Is Efficiency Overrated? », a été publiée en 2014 dans la revue Social Psychological and Personality Science. L’assignation aux deux groupes était randomisée.

Les clients qui avaient souri et discuté sont repartis de meilleure humeur. Ils ont aussi ressenti, selon Dunn, « un plus grand sentiment d’appartenance ». L’étude a trouvé des indices initiaux que l’amélioration de l’humeur passait par ce sentiment d’appartenance. La chercheuse résume que les humains sont conçus pour avoir des interactions sociales, ajoutant que même les plus petites interactions peuvent faire une différence.

L’écart d’appréciation qui retient les gens

Sandstrom poursuit ses travaux sur ces échanges brefs, avec des inconnus comme avec de simples connaissances. Elle a décrit un frein qu’elle appelle le « liking gap », l’écart d’appréciation : la peur du rejet pousse à se retenir, même quand la conversation améliore l’humeur. Elle dit du simple fait de parler à quelqu’un que cela met de bonne humeur.

Les psychologues rangent le barista, le caissier ou le voisin à qui l’on fait un signe de la main dans la catégorie des liens faibles. Ce ne sont pas des amis, mais ils pèsent quand même sur le sentiment de connexion sociale. Les travaux de Sandstrom montrent l’intérêt de cultiver à la fois des relations proches et ces liens faibles, même si les gens restent souvent réticents à s’y risquer.

Des recherches en psychologie associent ces interactions brèves, notamment en file d’attente à la caisse, à des journées plus heureuses, en particulier chez les plus de 70 ans. Une étude par entretiens menée en 2025 a creusé la question chez des adultes plus âgés, un terrain jusque-là surtout exploré chez les jeunes : 48 adultes de 51 à 88 ans ont participé pendant trois mois à un essai consistant à parler à des inconnus dans des lieux publics, et 19 d’entre eux ont ensuite été interrogés sur leur expérience.

Des effets comparables ont été observés chez des navetteurs. Nicholas Epley et Juliana Schroeder ont mené neuf expériences auprès de plus de 800 d’entre eux, leur demandant soit de parler à un inconnu, soit de voyager seuls, soit de faire le trajet comme d’habitude.

Dans un train à Chicago, les 97 passagers retenus après exclusion de ceux n’ayant pas suivi les consignes ont jugé leur trajet nettement plus positif quand ils avaient discuté avec quelqu’un plutôt que de rester silencieux.

Une analyse publiée en 2023, fondée sur des données d’enquêtes portant sur plus de 28 000 adultes âgés, a par ailleurs relié une socialisation fréquente à une survie plus longue, l’activité quasi quotidienne apparaissant la plus bénéfique. Cette mesure couvrait l’activité sociale au sens large, pas seulement les échanges avec des inconnus, et aucun lien de causalité n’est établi.

La caisse en libre-service raccourcit les files, les applications permettent de commander sans prononcer un mot : le shopping moderne est pensé pour aller vite et sans friction. Malgré cela, certains continuent de se diriger vers la caisse classique, de demander au caissier comment se passe sa journée, et de repartir avec un sourire.

Pas besoin d’abandonner totalement le libre-service. Il suffit de choisir un endroit par jour pour un vrai échange, café, caisse d’épicerie ou comptoir de pharmacie : lever les yeux du téléphone, sourire, utiliser le prénom si un badge le porte, poser une question simple comme « Comment se passe votre journée ? » et écouter la réponse, puis dire merci sincèrement.

En cas de précipitation, même un contact visuel et un sourire comptent. Une minute de chaleur n’est presque jamais une minute perdue.