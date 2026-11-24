21 % des salariés classent cordialement parmi les formules de politesse qui les agacent le plus, selon une étude Flashs x Hostinger relayée par le magazine Psychologies. Un chiffre qui dit la lassitude d’un mot devenu automatique, collé en bas de chaque mail sans qu’on y pense vraiment.

Sur TikTok, la professeure de français connue sous le nom de @MaMaîtresse, qui prodigue des conseils de grammaire et d’orthographe à une large communauté, pointe ce même réflexe. Pour elle, cordialement est devenu une convenance en entreprise, la formule de politesse la plus passe-partout qui soit.

Elle recommande de ne plus la laisser traîner en signature automatique, sous peine d’uniformiser la relation avec ses interlocuteurs. Mieux vaut l’adapter, suggère-t-elle, avec « vous souhaitant une bonne journée » ou « me tenant à votre disposition », deux formules qui permettent, selon elle, de se distinguer en fin de message.

Le mot n’a pourtant pas toujours été si neutre. Sa racine latine, cor, signifie le cœur : à l’origine, cordialement voulait dire avec tout mon cœur. Avec le temps, il s’est affaibli, explique Patrick Vannier, lexicographe de l’Académie française, dans un entretien à Cadremploi.

Il est devenu « une formule de respect largement usitée et relativement neutre », adressée à une personne qu’on ne connaît pas forcément mais avec qui l’on partage, ou croit partager, le même niveau hiérarchique : « un signe de reconnaissance entre pairs ». Sa variante bien cordialement marque davantage de considération, une forme d’emphase, selon lui.

Des formules à choisir selon l’interlocuteur

Sylvie Azoulay-Bismuth, formatrice et consultante en communication, rappelle dans un entretien à LCI qu’un courriel doit se clore sur deux éléments : une formule de sortie, qui récapitule l’intention du message, et une formule de politesse, « qui, la plupart du temps, prend la forme d’un « cordialement » ».

Elle dirige le site lefrancaisdespros.com et a publié « Être un pro de l’e-mail » (éditions Eyrolles). Cet espace reste pourtant, selon elle, « l’occasion de se distinguer pour son auteur ».

Elle propose notamment « à votre écoute pour compléter vos informations » pour varier le traditionnel restant à votre disposition, ou encore « souhaitant vous avoir informé utilement » face à une réclamation virulente, une tournure qui « montre, de façon très courtoise mais affirmée, que vous n’avez pas l’intention de vous laisser faire ».

Consultante et formatrice en communication, Carine Gouriadec suggère sur LinkedIn « au plaisir de poursuivre l’échange », particulièrement adaptée après un premier contact professionnel, une formule qui « permet d’installer la relation dans la durée, sans emphase ». Elle recommande aussi « merci pour la qualité de nos échanges » pour clore un partenariat ou une négociation.

Jean-Renaud Plas, consultant en orthographe et grammaire françaises, détaille au Figaro d’autres variantes. Bien à vous, de plus en plus répandue, s’interprète comme à votre service et convient aux échanges entre prestataire et client. Salutations, très formelle, se prête à un premier contact mais peut paraître sèche : mieux vaut l’accompagner « d’une épithète comme « sincères » ou « cordiales » ».

Bien respectueusement est plus utilisée pour s’adresser à une hiérarchie, tandis que bonne journée ou belle journée conviennent à un interlocuteur plus familier.