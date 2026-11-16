À 29 ans, un message sur la fertilité arrive dans le compte Ameli des assurés

Les assurés de 29 ans sont les destinataires d’un message qui commence à être envoyé ce lundi 16 novembre sur leur compte Ameli. Le Parisien, qui a consulté le courrier, décrit une lettre d’un peu plus d’une page consacrée à la fertilité, à la santé sexuelle et reproductive.

L’information ne s’adresse pas uniquement aux personnes qui veulent devenir parents prochainement. Le texte évoque également la contraception et la liberté d’envisager un enfant plus tard, ou de ne pas en avoir. L’envoi d’un message à cet âge ne constitue donc ni le diagnostic d’un problème individuel ni une demande de commencer immédiatement un parcours de soins.

Le contenu présente plusieurs possibilités selon les situations : poser ses questions à un professionnel, préparer une grossesse ou se renseigner sur la conservation des gamètes. Il prolonge une mesure annoncée dans le plan gouvernemental contre l’infertilité. La nouveauté de ce lundi est le début de l’envoi aux assurés concernés.

Un rendez-vous pour faire le point lorsqu’un projet existe

Dans ses informations sur la consultation préconceptionnelle, l’Assurance maladie explique qu’un médecin ou une sage-femme peut accompagner les personnes qui préparent une grossesse. Ce professionnel n’est pas nécessairement celui qui assurera ensuite le suivi.

L’entretien permet de revenir sur la santé, les antécédents familiaux, les traitements et les habitudes de vie. Les inquiétudes et les difficultés matérielles ou relationnelles ont aussi leur place dans cet échange. Ameli recommande d’apporter ses documents médicaux disponibles, notamment le carnet de vaccination et les résultats d’examens, ainsi que les questions que l’on souhaite poser.

Cette consultation se distingue d’un bilan d’infertilité. Celui-ci répond à une difficulté à concevoir et repose sur une évaluation adaptée à la situation de chacun. Recevoir le courrier à 29 ans n’oblige donc pas à passer tous les examens évoqués dans les ressources sur la fertilité : l’intérêt du message est d’indiquer où trouver des informations et à qui s’adresser.