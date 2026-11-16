Dans ce village italien de 200 habitants, vingt nouveaux venus ont relancé la vie locale

Dans les Abruzzes, Gagliano Aterno a accueilli une vingtaine d’habitants en trois ans et vu apparaître de nouvelles activités. Son expérience illustre les dynamiques de retour à la montagne décrites par l’UNCEM, où les installations dépendent aussi du travail, des services et de la vie collective.

Vingt personnes de plus dans un village de 200 habitants, c’est un changement immédiatement visible. À Gagliano Aterno, dans les Abruzzes, un programme associant la commune et des acteurs privés a contribué à accueillir de nouveaux résidents. Selon un reportage de la Rai du 27 septembre 2026, le village a gagné environ 10 % d’habitants en trois ans.

L’initiative est assez concrète : la commune met à disposition des bâtiments et des services, tandis que les nouveaux venus apportent leur activité et choisissent de vivre sur place. La Rai recense aussi cinq nouvelles activités et six associations. Au-delà des changements de résidence, ce sont ces structures qui permettent à un village de conserver une vie quotidienne et des occasions de se retrouver.

Ce cas local rejoint une évolution relevée à l’échelle du pays. Le Rapporto Montagne Italia 2026, relayé par l’ANSA le 15 novembre, chiffre à 174 274 personnes le solde migratoire positif des territoires montagneux entre 2019 et 2025. Ce chiffre national est très inégalement réparti : la plupart des gains se concentrent dans le Nord et le Centre, tandis que le Sud conserve un solde négatif.

Le logement seul ne suffit pas à refaire un village

L’expérience de Gagliano Aterno montre qu’une installation durable repose sur plusieurs conditions. Disposer d’une maison permet de revenir ou d’arriver, mais les habitants doivent également pouvoir travailler, se déplacer et participer à la vie commune. Dans les petits villages, les emplois, les services et les associations ont une importance qui dépasse leur nombre.

Le reportage de la Rai décrit précisément un partage des rôles entre secteur public et initiatives privées. Le village ne se présente pas simplement comme une destination pittoresque à visiter : il cherche à devenir un lieu où des personnes peuvent organiser leur quotidien. Les nouvelles activités donnent une dimension professionnelle à ce retour, tandis que les associations structurent les rencontres et l’engagement local.

Ailleurs, des communes cherchent leurs propres réponses. Dans le Molise, Castel del Giudice a lancé fin janvier 2026 un programme intitulé « Ri-Abitare ». Le projet prévoit des réunions avec les habitants, les familles, les associations et les élus pour réfléchir à l’habitat, au travail et à l’accueil de nouveaux résidents. La démarche met l’accent sur la participation de la communauté déjà présente.

Ces deux exemples ne sont pas au même stade : Gagliano Aterno affiche déjà un résultat démographique présenté par la télévision publique, tandis que Castel del Giudice expose un programme local engagé en 2026. Ils ont néanmoins en commun une idée : accueillir signifie aussi maintenir des liens entre ceux qui étaient déjà là et ceux qui choisissent de rejoindre le village.

Les arrivées étrangères comptent aussi dans ce mouvement

L’expression « retour des Italiens à la montagne » peut laisser penser qu’il s’agit exclusivement d’anciens habitants revenus dans leur région. Les données plus anciennes de l’UNCEM racontent une histoire plus diverse. Dans une présentation publiée en septembre 2025, l’association indiquait que le solde migratoire positif de 2024 approchait 35 000 personnes.

Sur cette seule année, environ 22 000 personnes du solde positif étaient de nationalité étrangère, contre 12 000 de nationalité italienne, selon l’UNCEM. Ces totaux arrondis ne décrivent pas les arrivées brutes, mais la différence entre entrées et sorties. Ils soulignent la contribution de l’immigration à la population de montagne. Les deux catégories regroupent des trajectoires personnelles très variées, qui ne se résument pas à une même motivation.

Le mouvement est aussi très variable selon les territoires. L’UNCEM étudiait en 2025 387 communautés territoriales, regroupant plusieurs communes, et en comptait 285 avec un solde migratoire positif pour 2024. Un territoire peut ainsi attirer des habitants sans que chaque village qui le compose connaisse la même évolution.

Vieillir en montagne, un défi même là où de nouveaux habitants arrivent

Les communes montagneuses restent marquées par l’âge de leur population. Selon le rapport 2026, 26,7 % des habitants ont plus de 64 ans et 309 communes n’ont enregistré aucune naissance en 2025. Dans un tel contexte, accueillir de nouveaux résidents peut soutenir la vie associative et les services, mais les besoins des habitants plus âgés restent importants.

Les distances compliquent parfois la vie quotidienne : 11 % des habitants vivent à plus d’une heure d’un hôpital et 18,1 % à plus d’une heure d’une gare. Pour une famille avec des enfants, une personne sans voiture ou un senior, le maintien des transports et des soins peut peser directement sur la possibilité de rester. Le travail et le logement ne sont donc qu’une partie de l’équation.

La présentation nationale du rapport UNCEM 2026 est annoncée le 19 novembre à Zocca, dans les Apennins. Le programme inclut une enquête sur les nouveaux habitants, leurs attentes et les raisons de leur choix. Ces résultats pourront éclairer les parcours que les chiffres de résidence ne décrivent pas à eux seuls. À Gagliano Aterno, les nouvelles activités et les associations donnent déjà un visage concret à la transformation.