Grève du 17 novembre à Nantes, comment savoir si son enfant sera accueilli mardi ?

La Ville de Nantes annonce pour ce lundi après-midi les conditions d’accueil dans chaque école publique. Une fois la liste publiée, l’absence du nom de son école a une signification précise pour les familles.

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Grève du 17 novembre à Nantes, comment savoir si son enfant sera accueilli mardi ? © Social Mag
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Les parents nantais pourront chercher le nom de leur école dès ce lundi 16 novembre après-midi pour préparer la journée de mardi. Dans son avis mis à jour le 13 novembre, la Ville prévient que la grève du 17 novembre peut toucher aussi bien les heures de classe que l’accueil périscolaire. Elle communiquera les conditions d’accueil établissement par établissement.

Pour retrouver l’école, il suffit de saisir son nom dans le moteur de recherche municipal. La Ville prend l’exemple de Batignolles : pour la maternelle comme pour l’élémentaire, il faut entrer simplement « Batignolles ». Une fois les informations de mardi mises en ligne, une école absente de la liste sera ouverte et ses accueils périscolaires fonctionneront. Consulter un tableau encore vide avant la mise à jour de lundi après-midi ne permet donc pas de tirer cette conclusion.

Une école ouverte peut avoir des classes touchées

La Ville précise que l’établissement ferme lorsque tous ses enseignants sont grévistes. Pour les parents, il reste deux renseignements à rapprocher : ce que l’école annonce pour la classe de leur enfant et ce que la Ville indique pour les temps d’accueil autour des cours. L’ouverture du bâtiment, à elle seule, ne dit pas si l’enseignant de l’enfant fera classe.

Le mouvement dépasse les écoles nantaises. La FSU-SNUipp appelle à la grève pour les salaires. Cet appel national explique la date commune, mais les familles devront se reporter aux informations locales pour organiser leur journée.

Les parents qui viennent chercher leur enfant lundi pourront lire l’avis affiché à l’école. Deux autres possibilités sont prévues pour ceux qui ne passent pas sur place : consulter l’application Nantes Métropole dans ma poche ou appeler Allonantes au 02 40 41 90 00.

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