Dissuasion nucléaire franco-britannique : ce que prévoit la coopération entre Paris et Londres

Le 10 novembre 2026, Réuni à Londres, le groupe de pilotage nucléaire franco-britannique a publié un communiqué inédit : « Tout adversaire menaçant les intérêts vitaux de l’une des deux puissances devra prendre en compte la force combinée de leurs arsenaux nucléaires. » Cette déclaration précise la portée de leur coopération, sans placer leurs armes sous un commandement commun.

Deux arsenaux coordonnés, des décisions séparées

Paris et Londres coordonnent leurs dissuasions depuis la signature de la Déclaration de Northwood, le 10 juillet 2025, lors de la visite d’État d’Emmanuel Macron au Royaume-Uni. Le communiqué du 10 novembre 2026 explicite la protection mutuelle de leurs intérêts vitaux : les forces nucléaires françaises protègent désormais les intérêts britanniques, et inversement. Pour l’analyste politique Bruno Clermont, « on n’est jamais allé aussi loin » dans la coopération nucléaire européenne.

La « force combinée » ne désigne pas un arsenal unique : chaque pays garde sa chaîne de décision et décide souverainement de l’emploi de ses armes. Un adversaire potentiel doit toutefois envisager une riposte coordonnée de la France et du Royaume-Uni. L’exercice RUMMY, mené par des Rafale français et des Typhoon britanniques, donne aussi une dimension opérationnelle à leur coopération.

La France a, de son côté, annoncé le concept de « dissuasion avancée » le 2 mars 2026, lors du discours de l’Île Longue. Des Rafale armés de missiles ASMP/R peuvent être déployés sur le territoire de pays partenaires européens, afin de rapprocher la capacité de frappe des zones de tension et d’impliquer davantage les forces conventionnelles dans la posture de dissuasion. Le secteur nucléaire français prévoit d’ailleurs 100 000 recrutements d’ici 2036.

Protection civile et information des populations

Si la dissuasion échoue, la protection des populations repose sur les dispositifs civils. En France comme au Royaume-Uni, les plans de protection civile intègrent depuis des décennies des scénarios nucléaires : abris, stocks de comprimés d’iode et procédures d’alerte existent, mais restent souvent méconnus. La préparation des populations se pose aussi dans un contexte marqué par avec la guerre en Ukraine qui se poursuit. Les autorités doivent anticiper une frappe directe ainsi que les conséquences d’une escalade impliquant plusieurs puissances nucléaires.

Présentée en 2024, la Stratégie nationale de résilience française vise à mieux préparer les citoyens aux crises majeures. Les exercices de simulation restent néanmoins rares et les consignes sur les gestes de sauvegarde peu diffusées. Au Royaume-Uni, un système d’alerte d’urgence sur téléphone portable est en place depuis 2023. La capacité de ces dispositifs à répondre à une crise nucléaire réelle demeure incertaine.

Le communiqué du 10 novembre a été publié sans conférence de presse ni explication détaillée destinée aux citoyens. La transparence fait débat : divulguer des informations sensibles sur les capacités nucléaires pourrait affaiblir la dissuasion, tandis que la population attend des garanties sur sa sécurité. La gestion des talents et des compétences stratégiques constitue également un enjeu de sécurité nationale.

Risques nucléaires et choix politiques

Les partisans de la dissuasion rappellent qu’aucune guerre majeure n’a éclaté entre puissances nucléaires depuis 1945. Ses opposants mettent en avant les risques d’escalade accidentelle ou de frappe préventive, dont les populations civiles seraient les premières victimes. À ces risques s’ajoutent ceux d’accident, de prolifération et de ciblage potentiel des pays dotés de l’arme nucléaire.

La coopération entre Paris et Londres rend aussi les scénarios de crise plus complexes : en cas de tension majeure, les deux capitales devront se coordonner pour éviter un malentendu ou une riposte disproportionnée. Certains observateurs estiment par ailleurs qu’elle fragilise l’indépendance stratégique française. Les investissements dans la modernisation des arsenaux engagent les États pour plusieurs décennies. En France, avec 185 milliards d’euros d’achats prévus sur dix ans en France, le secteur nucléaire prévoit également des dépenses de grande ampleur. Les essais nucléaires passés ont laissé des traces durables, et la gestion des déchets radioactifs reste un défi.

À l’approche de l’élection présidentielle française de 2027, les candidats devront préciser leur position sur la coopération franco-britannique, la dissuasion avancée et la place des forces conventionnelles dans la stratégie nucléaire.