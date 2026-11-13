Nucléaire : 100 000 recrutements prévus d’ici 2036 en France

La filière nucléaire française prévoit de recruter et de former plus de 100 000 personnes entre 2026 et 2036. Les besoins concernent les futurs réacteurs, le parc existant et les activités liées au combustible et aux déchets. Six postes sur dix seront destinés à des ouvriers et à des techniciens.

Jusqu’à 13 000 recrutements par an

Selon les prévisions du Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire (Gifen), les effectifs de la filière passeraient de 250 000 salariés à temps plein aujourd’hui à près de 310 000 en 2036. Les entreprises devraient recruter entre 10 000 et 13 000 personnes chaque année, pour remplacer des départs en retraite, mais surtout pour répondre à l’expansion de l’activité.

EDF, Orano, Framatome et Naval Group sont concernés, de même que leurs fournisseurs : les deux tiers des recrutements seront réalisés par les fournisseurs, majoritairement des PME. Xavier Ursat, président du Gifen, affirme que « les résultats 2026 de MATCH confirment la forte dynamique de l’industrie nucléaire française et les entreprises recrutent massivement et investissent pour répondre à la montée en charge du programme nucléaire ». Les sept principaux maîtres d’ouvrage prévoient 185 milliards d’euros d’investissements sur dix ans, soit 20 milliards de plus qu’en 2025.

Des besoins en génie civil, en chaudronnerie et en maintenance

La construction de six réacteurs EPR2, la prolongation du parc de 56 réacteurs, la gestion des déchets radioactifs et le traitement du combustible irradié alimentent ces besoins. À Penly, en Seine-Maritime, les travaux préparatoires de génie civil ont déjà commencé. La première paire d’EPR2 doit entrer en exploitation en 2038 ; une deuxième est prévue à Gravelines, dans le Nord.

Les ouvriers et les techniciens représenteront 60 % des postes à pourvoir. Le génie civil est notamment recherché pour les fondations et les structures des futurs réacteurs. La chaudronnerie, utilisée pour fabriquer les cuves et les tuyauteries, devrait connaître un pic d’activité autour de 2030. Les entreprises recherchent aussi des compétences en électricité, en instrumentation et en maintenance industrielle. À La Hague, dans la Manche, Orano prévoit de lancer vers 2030 la construction de trois piscines de stockage du combustible irradié, dans le cadre du projet Aval du futur.

Pour former ces professionnels, les centres de formation d’apprentis, les lycées professionnels et les universités techniques multiplient les cursus dédiés. Des partenariats avec Pôle emploi facilitent la reconversion de salariés d’autres secteurs industriels ; les entreprises investissent également dans la formation de leurs équipes. Le recrutement de profils techniques et de cadres dirigeants suit des démarches de plus en plus élaborées.

Penly, Gravelines et La Hague au cœur des projets

La relance nucléaire transforme les territoires qui accueillent les chantiers, avec des emplois directs et indirects ainsi que des investissements dans les infrastructures. En Normandie, le premier béton est prévu à Penly en 2029. À Gravelines, dans les Hauts-de-France, les travaux préparatoires ont été autorisés en août 2026. La Hague conserve sa place dans le traitement du combustible. Ces territoires, dont certains ont connu la désindustrialisation, attirent entreprises et travailleurs.

Les entreprises de la filière proposent aussi de la formation continue, du tutorat et des programmes d’intégration. Leurs initiatives comprennent l’accompagnement de jeunes issus des quartiers prioritaires et la promotion de la mixité dans des métiers traditionnellement masculins. Xavier Ursat rappelle que « le nucléaire est une industrie, pas seulement une source de débats passionnés ». Reste à savoir si les formations pourront suivre le rythme des chantiers.