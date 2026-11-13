Nucléaire : 100 000 recrutements prévus d’ici 2036 en France

La filière nucléaire française annonce plus de 100 000 recrutements d’ici 2036, soit 10 000 à 13 000 embauches annuelles. 60% des postes concernent des ouvriers et techniciens, notamment en génie civil et chaudronnerie. Un défi de formation et de montée en compétences pour accompagner la construction des EPR2 et la relance industrielle.

Adélaïde Motte
Adélaïde Motte
Publié le
Lecture : 2 min
0
nucleaire-formation-talents-emplois
Nucléaire : 100 000 recrutements prévus d’ici 2036 en France © Social Mag
LinkedInWhatsApp

La filière nucléaire française prévoit de recruter et de former plus de 100 000 personnes entre 2026 et 2036. Les besoins concernent les futurs réacteurs, le parc existant et les activités liées au combustible et aux déchets. Six postes sur dix seront destinés à des ouvriers et à des techniciens.

Jusqu’à 13 000 recrutements par an

Selon les prévisions du Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire (Gifen), les effectifs de la filière passeraient de 250 000 salariés à temps plein aujourd’hui à près de 310 000 en 2036. Les entreprises devraient recruter entre 10 000 et 13 000 personnes chaque année, pour remplacer des départs en retraite, mais surtout pour répondre à l’expansion de l’activité.

EDF, Orano, Framatome et Naval Group sont concernés, de même que leurs fournisseurs : les deux tiers des recrutements seront réalisés par les fournisseurs, majoritairement des PME. Xavier Ursat, président du Gifen, affirme que « les résultats 2026 de MATCH confirment la forte dynamique de l’industrie nucléaire française et les entreprises recrutent massivement et investissent pour répondre à la montée en charge du programme nucléaire ». Les sept principaux maîtres d’ouvrage prévoient 185 milliards d’euros d’investissements sur dix ans, soit 20 milliards de plus qu’en 2025.

Des besoins en génie civil, en chaudronnerie et en maintenance

La construction de six réacteurs EPR2, la prolongation du parc de 56 réacteurs, la gestion des déchets radioactifs et le traitement du combustible irradié alimentent ces besoins. À Penly, en Seine-Maritime, les travaux préparatoires de génie civil ont déjà commencé. La première paire d’EPR2 doit entrer en exploitation en 2038 ; une deuxième est prévue à Gravelines, dans le Nord.

Les ouvriers et les techniciens représenteront 60 % des postes à pourvoir. Le génie civil est notamment recherché pour les fondations et les structures des futurs réacteurs. La chaudronnerie, utilisée pour fabriquer les cuves et les tuyauteries, devrait connaître un pic d’activité autour de 2030. Les entreprises recherchent aussi des compétences en électricité, en instrumentation et en maintenance industrielle. À La Hague, dans la Manche, Orano prévoit de lancer vers 2030 la construction de trois piscines de stockage du combustible irradié, dans le cadre du projet Aval du futur.

Pour former ces professionnels, les centres de formation d’apprentis, les lycées professionnels et les universités techniques multiplient les cursus dédiés. Des partenariats avec Pôle emploi facilitent la reconversion de salariés d’autres secteurs industriels ; les entreprises investissent également dans la formation de leurs équipes. Le recrutement de profils techniques et de cadres dirigeants suit des démarches de plus en plus élaborées.

Penly, Gravelines et La Hague au cœur des projets

La relance nucléaire transforme les territoires qui accueillent les chantiers, avec des emplois directs et indirects ainsi que des investissements dans les infrastructures. En Normandie, le premier béton est prévu à Penly en 2029. À Gravelines, dans les Hauts-de-France, les travaux préparatoires ont été autorisés en août 2026. La Hague conserve sa place dans le traitement du combustible. Ces territoires, dont certains ont connu la désindustrialisation, attirent entreprises et travailleurs.

Les entreprises de la filière proposent aussi de la formation continue, du tutorat et des programmes d’intégration. Leurs initiatives comprennent l’accompagnement de jeunes issus des quartiers prioritaires et la promotion de la mixité dans des métiers traditionnellement masculins. Xavier Ursat rappelle que « le nucléaire est une industrie, pas seulement une source de débats passionnés ». Reste à savoir si les formations pourront suivre le rythme des chantiers.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Cc89c7d4 Industrie Jeunes Metiers Maintenance
Emploi

Les jeunes hésitent toujours à conseiller les métiers de l’industrie

69d3a140 Une Stress Informatique
Bien-êtreEmploi

Pour 64 % des sondés, les soucis informatiques pèsent encore sur l’humeur après le travail

fibre-excellence-liquidation
Emploi

Fibre Excellence : 300 licenciements programmés fin décembre 2026

3a3aabc2 Poste Adapte
Emploi

Handicap au travail : seule la moitié des salariés qui ont besoin d’un aménagement en bénéficient

C50c4af5 Brampton Salaries Automobile Avenir Emploi
Emploi

À Brampton, que deviennent les 2 200 salariés de Stellantis ?

4c3d91f6 Allemagne Les Greves Gagnent Lindustrie 37 Million
Actualité économiqueÉconomieEmploiEmploi & Travail

Mercedes-Benz : la menace de fermetures comme levier contre les syndicats allemands

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly