Les jeunes hésitent toujours à conseiller les métiers de l’industrie

Les métiers industriels ont du sens pour 81 % des Français interrogés par l’Ifop. Quand il s’agit de les recommander à un proche, les 18-24 ans se montrent beaucoup plus réservés. Les ingénieurs consultés par Arts & Métiers attendent d’abord une réponse des employeurs.

Invités à dire s’ils conseilleraient à leur enfant ou à un proche de travailler dans l’industrie, les 18-24 ans affichent un score de recommandation de −67 dans l’Observatoire Arts & Métiers des industries responsables. C’est un point de plus qu’en 2025. Dans l’ensemble de la population, il passe de −58 à −44.

Concrètement, chez les jeunes adultes, ceux qui donnent une note de 0 à 6 sur 10 sont bien plus nombreux que ceux qui donnent 9 ou 10. L’écart entre les deux groupes atteint 67 points. Les notes de 7 et 8 sont neutres dans ce calcul. Pour cette troisième édition de l’Observatoire, l’Ifop a interrogé les 16 et 17 septembre 2026 un échantillon représentatif de 1 000 adultes de France métropolitaine. La question portait sur le conseil donné à un proche. Les choix de formation des répondants restent inconnus.

Les ingénieurs attendent des entreprises qu’elles rendent les carrières plus attractives

Du côté des professionnels, 78 % des 1 322 ingénieurs Arts & Métiers qui ont répondu volontairement à une consultation distincte jugent difficile de recruter des profils scientifiques et techniques. Les employeurs expriment une difficulté semblable dans la maintenance. Pour 2026, les employeurs de tous secteurs prévoyaient 3 900 recrutements de techniciens et d’agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle. Ils anticipaient des difficultés pour 74,1 % de ces projets, selon l’enquête de France Travail.

À qui revient-il de rendre ces carrières plus attrayantes ? Parmi les ingénieurs consultés, 80 % désignent les entreprises elles-mêmes, devant l’Éducation nationale (64 %) et l’enseignement supérieur (59 %). Dans les réponses libres, un ingénieur apprécie de pouvoir continuer à se former en travaillant. Un autre évoque les possibilités d’évolution tout en regrettant le peu de reconnaissance qu’il en retire.