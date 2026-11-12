RSA et emploi : le taux d’emploi remonte à 26,8 % dans les ménages concernés

L’Insee observe une hausse du taux d’emploi dans les ménages concernés par le RSA au troisième trimestre 2026. Le chômage recule parmi leurs actifs, mais les chiffres ne suffisent pas à isoler les effets de la réforme du plein emploi.

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La Rédaction
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RSA et emploi : le taux d’emploi remonte à 26,8 % dans les ménages concernés © Social Mag
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La proportion de personnes en emploi au sein des ménages concernés par le RSA a progressé au troisième trimestre 2026, sans dépasser son niveau de fin 2024. Selon les résultats de l’Insee publiés le 10 novembre, leur taux d’emploi atteint 26,8 %, soit 1,9 point de plus qu’au trimestre précédent. Cette évolution accompagne une baisse du chômage parmi les actifs du même groupe, mais ne permet pas d’attribuer à elle seule les changements observés à la réforme du plein emploi.

Une reprise de l’emploi après plusieurs trimestres difficiles

Dans son enquête Emploi pour le troisième trimestre 2026, l’Insee suit notamment les personnes vivant dans un ménage où au moins une personne déclare percevoir le revenu de solidarité active. Cette définition est plus large que celle des seuls allocataires recevant personnellement le RSA : elle inclut d’autres personnes du foyer. Elle est essentielle pour bien interpréter les pourcentages.

Dans cette population, le taux d’emploi remonte de 1,9 point en trois mois, à 26,8 %. Il avait donc connu un niveau inférieur au trimestre précédent. Toutefois, le résultat du troisième trimestre est encore inférieur de 0,1 point à celui de la fin 2024, période qui précède le déploiement de l’inscription systématique des bénéficiaires du RSA à France Travail.

La reprise récente ne suffit donc pas à établir une amélioration durable. Elle indique que, dans cette population mesurée par l’enquête, une proportion un peu plus importante occupe un emploi, sans préciser à elle seule la nature des contrats, les rémunérations ou les parcours individuels.

Activité et chômage : deux autres indicateurs à distinguer

Le taux d’activité du groupe s’établit à 50,3 % au troisième trimestre 2026, en hausse de 1,6 point sur trois mois et de 4,5 points depuis la fin 2024. Être actif, au sens statistique, signifie travailler ou être au chômage selon les critères du Bureau international du travail (BIT). Cette catégorie ne correspond donc pas au seul nombre de personnes ayant trouvé un poste.

Parmi les actifs de ces ménages, le taux de chômage atteint 46,2 %, en recul de 1,9 point sur le trimestre. L’Insee souligne qu’il s’agit de la première baisse trimestrielle depuis la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi. Sur l’ensemble de la période depuis fin 2024, cet indicateur reste néanmoins supérieur de 5,4 points à son niveau initial.

Ces deux constats ne sont pas incompatibles. Lorsque davantage de personnes commencent à rechercher activement un emploi, le taux d’activité peut augmenter sans que toutes trouvent immédiatement un poste. Il faut donc regarder simultanément activité, emploi et chômage pour comprendre l’évolution de la situation.

Une réforme dont les effets ne peuvent pas être isolés par ces chiffres

Depuis janvier 2025, la loi pour le plein emploi prévoit l’inscription systématique des demandeurs et bénéficiaires du RSA à France Travail. L’opérateur expliquait dans sa présentation du nouveau dispositif que les personnes concernées devaient bénéficier d’un accompagnement et d’un diagnostic adapté à leur situation, sans démarche d’inscription supplémentaire.

L’Insee estime que les personnes vivant dans un ménage percevant le RSA ont contribué pour environ 0,29 point à la hausse cumulée de 0,84 point du taux de chômage global au cours des sept trimestres étudiés. Cette contribution est un calcul statistique, pas une preuve que la loi serait la cause de la progression du chômage.

L’institut insiste sur les aléas d’enquête, la taille relativement réduite de ces populations et l’effet de la conjoncture économique. La hausse de l’activité peut notamment traduire une modification des comportements de recherche d’emploi, tandis que les créations de postes dépendent aussi des entreprises et de l’état du marché du travail.

Pour les personnes accompagnées, ces résultats ne modifient ni les conditions individuelles de versement du RSA ni leurs démarches déclaratives habituelles. Ils servent plutôt à évaluer la situation collective et à orienter les questions à poser sur la qualité de l’accompagnement et l’accès effectif à l’emploi.

Au-delà des seules variations trimestrielles, les prochains résultats devront permettre de voir si la hausse du taux d’emploi se consolide et si la baisse récente du chômage se poursuit. L’évolution des parcours dans la durée demeure l’indicateur le plus utile pour apprécier les conditions d’insertion des ménages concernés.

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