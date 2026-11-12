Embauches : 31 % des patrons de PME ayant un projet envisagent de l’annuler

Les dirigeants de TPE-PME qui prévoyaient de recruter revoient fortement leurs plans, selon Bpifrance Le Lab et Rexecode. Dans le même temps, près de la moitié des employeurs déclarent ne pas avoir augmenté les salaires en 2026, et les perspectives pour 2027 restent prudentes.

Les projets de recrutement deviennent une variable d’ajustement dans les très petites, petites et moyennes entreprises. Parmi les dirigeants qui ont des embauches en projet, 31 % envisagent de les annuler, une proportion record depuis que cet indicateur figure dans le baromètre. Le baromètre Bpifrance Le Lab–Rexecode du quatrième trimestre 2026, publié le 12 novembre, met ainsi en évidence une forte hésitation chez les petites entreprises face à leurs futurs recrutements.

Par rapport au trimestre précédent, les intentions d’annulation ont nettement augmenté. Les résultats portent sur les chefs d’entreprise concernés par un projet d’embauche, et non sur tous les employeurs de TPE-PME. Ces données décrivent des intentions d’employeurs : elles ne correspondent ni à des suppressions de postes déjà intervenues ni à un décompte de personnes qui auraient perdu leur travail.

Les projets de recrutement plus fragiles à la fin d’octobre

L’enquête s’est déroulée du 12 au 23 octobre 2026, de part et d’autre des manifestations et heurts du 17 octobre. D’après les résultats publiés par Bpifrance, 36 % des dirigeants ayant répondu avant cette date et concernés par un projet de recrutement indiquaient vouloir le maintenir. Parmi ceux interrogés ensuite, ils n’étaient plus que 26 %.

Cette différence révèle une inquiétude accrue chez les répondants les plus tardifs, mais ne suffit pas à établir que les manifestations ont, à elles seules, changé les décisions des entreprises. L’enquête relève aussi que 68 % des dirigeants citent une demande insuffisante comme frein à leur croissance. Les difficultés de recrutement, mentionnées par 32 %, sont moins souvent signalées qu’au cours des années précédentes.

Les augmentations de salaire resteraient limitées en 2027

La prudence concerne également les rémunérations. En 2026, 46 % des dirigeants déclarent n’avoir accordé aucune augmentation de salaire. Pour 2027, un dirigeant sur deux prévoit de ne pas en accorder. D’après les auteurs de l’étude, la part des entreprises n’ayant accordé aucune hausse salariale est presque deux fois plus élevée qu’en 2022.

Pour les entreprises qui ont relevé ou envisagent de relever les salaires, les montants varient. À l’échelle de l’enquête, la hausse salariale moyenne est estimée à 1,9 % pour 2026 et attendue à 1,4 % pour 2027. Ces chiffres sont des estimations et anticipations rapportées par les dirigeants, pas des augmentations garanties pour chaque salarié.

Le contexte financier peut peser sur ces choix. Plus de la moitié des dirigeants, 52 %, déclarent une baisse de leur marge nette en 2026 par rapport à l’année précédente. En parallèle, 36 % indiquent avoir augmenté leurs prix de vente cette année. Les entreprises doivent ainsi arbitrer entre leurs coûts, leurs recrutements et les rémunérations, alors que les perspectives de demande demeurent affaiblies.