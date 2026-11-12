Impôt 2025 : comment les inégalités fiscales se creusent en France

Selon les chiffres publiés en novembre 2026 par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), l’impôt net sur le revenu a augmenté de 1 % en 2025, à 92,6 milliards d’euros. Le nombre de foyers imposés a atteint 20,1 millions, soit 47,7 % des foyers fiscaux, son niveau le plus élevé depuis 2012. Dans le même temps, l’impôt moyen des 0,1 % de Français les plus aisés a reculé de 9,4 %. Cette dynamique soulève une question centrale pour la cohésion sociale.

420 000 foyers imposés supplémentaires

La DGFIP dénombre 420 000 foyers imposés de plus qu’en 2024, une hausse de 2,1 %. Les revenus déclarés totalisent 1 553 milliards d’euros en 2025, soit 52 % du PIB français et une progression de 0,7 %. Les traitements et salaires augmentent de 1,6 %, les pensions de 3,3 %, notamment sous l’effet des revalorisations destinées à compenser l’inflation.

L’impôt calculé au barème, qui concerne principalement les salaires et les pensions, progresse de 2,9 %, soit 2,8 milliards d’euros supplémentaires. Les auteurs du rapport, Olivier Arnal, Laurent Fraysse et Thomas Pequignot, précisent que « cette augmentation résulte d’une hausse de 2,9% de l’impôt au barème et d’une forte baisse de l’impôt hors barème (moins 18%) ainsi que de celle de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (moins 28%) ». La baisse de l’impôt hors barème représente 1,8 milliard d’euros.

Les revenus de capitaux mobiliers reculent après leur hausse de 2024

Les revenus de capitaux mobiliers déclarés passent de 70 milliards d’euros en 2024 à 61 milliards en 2025 : ils diminuent de 12,9 % après avoir augmenté de 32 % l’année précédente. Les revenus divers baissent, eux, de 26,4 % après une hausse de 16 % en 2024. Cette volatilité ne reflète pas une crise économique. Pour l’ensemble des 10 % de Français les plus aisés, l’impôt sur le revenu recule de 1,4 % en 2025 ; la baisse atteint 9,4 % en moyenne parmi les 0,1 % les plus aisés.

La contribution différentielle concerne 14 000 foyers

Entrée en vigueur en janvier 2025, la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) vise à garantir une imposition minimale de 20 % du revenu aux foyers les plus aisés. Elle a rapporté 0,6 milliard d’euros auprès de 14 000 foyers, soit environ 43 000 euros par foyer concerné.

La DGFIP avance une explication possible à l’évolution des revenus déclarés : « les contribuables concernés et en capacité d’anticiper le versement de certains revenus ont pu déclencher leur versement en 2024 plutôt qu’en 2025 ».