Catalogne : la grève des trains du 12 novembre reportée, deux autres dates restent prévues

Un changement de dernière minute concerne les voyageurs qui doivent emprunter les trains de Catalogne ce jeudi 12 novembre 2026. La grève des conducteurs initialement annoncée par le syndicat espagnol SEMAF a été reportée au 23 novembre. Les services minimums prévus pour jeudi n’ont donc plus vocation à s’appliquer à ce mouvement.

Cette décision intervient après deux journées de fortes tensions dans les transports espagnols. Le 10 novembre, le mouvement des cheminots a perturbé des trains régionaux et de grandes lignes. Le lendemain, une grève générale distincte a également affecté les transports en commun, notamment dans l’agglomération de Barcelone.

Le 12 novembre ne ressemble plus au calendrier annoncé

Les autorités catalanes avaient initialement publié des règles de service minimum pour les 10 et 12 novembre. Le dispositif du jeudi prévoyait 66 % des trains de proximité et régionaux aux heures de pointe et 33 % le reste de la journée. Mais la communication de la Generalitat de Catalogne a ensuite été complétée pour préciser que le mouvement du 12 était reporté.

Il ne faut donc pas confondre les règles initialement publiées avec la situation actualisée. Les voyageurs peuvent se référer à la programmation habituelle annoncée par l’exploitant, tout en vérifiant les informations de circulation de leur ligne. Le report d’une grève ne prouve pas, à lui seul, qu’aucun retard ou incident technique ne peut survenir.

Cette précision est particulièrement utile aux Français qui passent par Barcelone pour leurs déplacements personnels, leurs études ou leurs correspondances. Les réseaux Rodalies et régionaux desservent plusieurs axes vers Gérone, Tarragone et d’autres villes catalanes. La nature de la perturbation dépend toutefois de la ligne et de l’opérateur utilisé.

Deux nouvelles échéances à garder en tête

Le syndicat SEMAF conserve une mobilisation annoncée pour le 17 novembre et a déplacé au 23 novembre la journée initialement prévue le 12. L’évolution du calendrier a notamment été confirmée dans le compte rendu du 10 novembre de Reuters. Ces dates restent des annonces de mouvements à suivre ; elles ne permettent pas de prévoir le nombre exact de trains supprimés.

Le conflit porte sur la sécurité ferroviaire et le respect d’engagements de négociation pris après plusieurs accidents graves en Espagne. Les représentants des conducteurs réclament notamment des procédures et des moyens permettant de signaler les risques et de renforcer la prévention. Les autorités ont annoncé des mesures, mais le désaccord n’est pas considéré comme entièrement réglé.

Pour un trajet prévu prochainement, le réflexe utile consiste à vérifier les informations actualisées de Rodalies, de Renfe ou de l’opérateur de transport concerné plutôt que de se fier à une ancienne capture des services minimums. Les grèves des 17 et 23 novembre, si elles sont maintenues, pourront faire l’objet de consignes distinctes.