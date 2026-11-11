Kit d’urgence de 72 heures : l’Italie transmet le document européen à ses députés, sans nouvel achat obligatoire

La présence d’un document européen sur les kits d’urgence dans les institutions italiennes ne signifie pas que les familles vont devoir acheter un sac de survie. Le 10 novembre 2026, plusieurs médias italiens ont rapporté la transmission au gouvernement puis à une commission parlementaire d’un document consacré aux premières 72 heures d’une crise.

Selon Sky TG24, le ministre italien des Affaires européennes Tommaso Foti a transmis ce document à la commission des Affaires constitutionnelles de la Chambre, après sa réception à Palazzo Chigi. Cette étape administrative est rapportée par la presse ; elle ne correspond ni au vote d’une loi ni à l’entrée en vigueur d’une obligation de stockage pour les ménages. Le texte de transmission parlementaire lui-même n’a pas été rendu accessible dans les sources consultées.

Le principe de fond est antérieur à cette circulation italienne. Dès mars 2025, la Commission européenne appelait les citoyens à pouvoir disposer des biens essentiels pendant au moins trois jours. Elle a publié de nouvelles orientations sur la préparation de la population le 3 novembre 2026. Il ne s’agit donc pas d’une instruction européenne née cette semaine.

Pourquoi trois jours et que faut-il conserver ?

L’idée est simple : une inondation, une panne électrique durable ou une interruption d’eau potable peut empêcher de faire les courses, de recharger son téléphone ou de payer par carte pendant quelques heures ou plusieurs jours. L’autonomie de 72 heures doit offrir une marge aux habitants lorsque les secours et les services essentiels sont très sollicités.

Les recommandations portent sur de l’eau, de la nourriture qui se conserve et ne nécessite pas toujours de cuisson, une radio ou une lampe à piles, les médicaments nécessaires, une trousse de premiers secours et des moyens de recharger ou de communiquer. De petites coupures en espèces peuvent également servir si les terminaux de paiement sont indisponibles. L’objectif n’est pas d’acheter des équipements coûteux ni de constituer des stocks dans l’urgence.

En France, la Sécurité civile publie déjà une liste concrète pour le kit de 72 heures. Elle recommande notamment six litres d’eau potable par personne, des copies des papiers indispensables dans une pochette étanche, un ouvre-boîte, des clés de rechange et des produits adaptés aux besoins des enfants ou des animaux. Le kit doit être placé dans un endroit accessible et son contenu vérifié chaque année.

Cette liste française constitue un repère de prévention, pas une preuve qu’une nouvelle règle italienne serait directement applicable aux foyers français. Le document européen concerne la préparation des États membres et de leurs populations, tandis que les dispositifs pratiques relèvent des autorités nationales.

La nouveauté du 10 novembre est ainsi la circulation rapportée du document dans les institutions italiennes. Pour les ménages, la recommandation demeure de préparer progressivement l’essentiel, de vérifier les dates de péremption et de connaître les risques particuliers à leur logement et à leur commune. Aucun achat immédiat imposé par Bruxelles n’a été annoncé.