Orange déploie une application unique intégrant IA et cybersécurité

Prévue pour le 19 novembre 2026, la nouvelle application Orange réunira les services de l’opérateur et donnera accès gratuitement à plusieurs modèles d’intelligence artificielle, y compris aux non-clients. Elle proposera aussi une option pour privilégier les modèles les moins émetteurs de carbone. Les conditions de gestion des données et les critères de ce choix environnemental restent toutefois à préciser.

Quatre modèles d’IA dans une même application

La nouvelle application, baptisée « Orange », regroupera les services mobiles, la TV, le mail et la cybersécurité. Elle intégrera Orange IAs, une plateforme gratuite donnant accès à quatre modèles d’intelligence artificielle majeurs : ChatGPT d’OpenAI, Gemini de Google, Claude d’Anthropic et Mistral AI. Les utilisateurs pourront passer d’un modèle à l’autre dans une interface commune, avec un historique conservé sur l’ensemble des modèles.

Orange IAs sera accessible en France aux clients comme aux non-clients. Jérôme Hénique, directeur exécutif et CEO d’Orange France, avance ce constat : « 48% des Français utilisent au moins un service d’IA sans savoir lequel choisir ». L’accès gratuit permettra de comparer les modèles, dans la limite de quotas mensuels. Orange IAs Plus, à 10 euros par mois sans engagement, supprimera ces limites.

En réunissant ces outils, Orange facilite l’apprentissage des usages de l’IA générative pour les personnes qui n’auraient pas souscrit d’abonnement payant. Un assistant intégré répondra également aux questions formulées en langage naturel, notamment pour remplacer une télécommande TV ou préparer un déménagement. Orange présente cette simplification comme un moyen de réduire la fracture numérique, sans préciser quelle formation accompagnera les utilisateurs.

Une option pour privilégier les modèles moins émetteurs

Orange prévoit une option permettant de privilégier automatiquement les modèles émettant le moins d’émissions carbone. L’opérateur ne détaille cependant ni les critères de sélection de cette « IA frugale » ni la méthode utilisée pour calculer l’empreinte carbone. Les utilisateurs ne disposeront donc pas, à ce stade, de données comparables sur les quatre modèles proposés, dont la taille et la consommation énergétique varient.

L’entraînement et l’utilisation des modèles consomment de l’énergie. L’accès gratuit pourrait aussi multiplier les requêtes et augmenter l’empreinte totale du service. Orange n’a annoncé aucun objectif chiffré de réduction des émissions qui permettrait d’évaluer cette option.

Un assistant cyber gratuit, une protection étendue payante

Orange Cybersecure, service optionnel lancé en juin 2024, proposera dans l’application un assistant gratuit pour vérifier la fiabilité de SMS, de mails, de QR codes et d’appels téléphoniques. Il s’adresse notamment aux personnes âgées et aux publics peu familiers des outils numériques. Depuis son lancement, la version payante a été adoptée par 500 000 clients.

L’assistant gratuit détectera les menaces de base. À 7 euros par mois, la formule premium ajoutera une protection du réseau et une surveillance du Dark Web. Ces fonctions resteront donc réservées aux utilisateurs qui souscrivent l’offre payante.

Historique des conversations et partenaires commerciaux

L’historique commun aux quatre modèles réunira les conversations des utilisateurs dans l’application. Orange n’a pas détaillé publiquement les mesures de chiffrement, les durées de conservation ou les conditions d’accès à ces échanges. Le RGPD encadre le traitement des données personnelles, mais le regroupement de l’IA, du mail, de la TV et de la cybersécurité soulève aussi la question des données que l’opérateur pourra rapprocher.

L’application intègre une marketplace avec environ 50 vendeurs tiers et plus de 10 000 références. Orange annonce également des partenariats avec AlloCiné, Deezer, ViaMichelin, Playzer et Quiz de Génie. « On va aller évidemment beaucoup plus loin », affirme Frédéric Niel, Chief Digital Officer d’Orange France B2C. Les modalités de partage des données avec ces partenaires ne sont pas précisées.

Orange veut tripler la fréquence des visites mensuelles et atteindre 12 à 13 millions d’utilisateurs réguliers. La quantité de données susceptible d’être recueillie dépendra notamment des usages de l’application et des règles d’accès accordées aux services tiers, que l’opérateur n’a pas détaillées.