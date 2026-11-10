TikTok : la Commission européenne accuse l’algorithme de violer le DSA

Le 6 novembre 2026, la Commission européenne a présenté ses conclusions préliminaires sur le fil « Pour toi » de TikTok au regard du Digital Services Act (DSA). Elle reproche au système de recommandation de multiplier les contenus similaires dès qu’un utilisateur s’attarde sur une vidéo, notamment lorsqu’elle traite de perte de poids ou d’image corporelle.

Le temps de visionnage au cœur des recommandations

Dans son enquête, Bruxelles décrit un algorithme qui accorde davantage de poids au temps de visionnage qu’aux likes ou aux partages. Une vidéo regardée plus longtemps que la moyenne peut être interprétée comme un signe d’intérêt profond, voire de vulnérabilité psychologique. Selon la Commission européenne, cette durée d’attention devient alors le critère dominant dans la recommandation répétée de contenus similaires.

Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, résume le mécanisme : « À chaque fois qu’un utilisateur fait défiler ou aime une vidéo sur TikTok, l’algorithme lui en propose davantage, l’entraînant dans des spirales dont il lui est difficile de s’extraire. » TikTok compte 30,6 millions d’utilisateurs actifs mensuels en France, son premier marché européen. Ils passent en moyenne 1 h 33 par jour sur l’application.

Avec l’aide de psychologues, la Commission a analysé plusieurs dizaines de milliers de vidéos. Elle a notamment relevé des spirales autour de la perte de poids, de l’apparence physique, de la tristesse, de l’isolement social et de l’image corporelle. Le risque tient moins à une vidéo prise isolément qu’à sa répétition dans le fil.

Après avoir regardé une vidéo sur les régimes alimentaires, un utilisateur peut ainsi voir apparaître de nombreux contenus voisins dans les heures suivantes. La Commission estime que cette exposition répétée peut aggraver l’anxiété, favoriser les troubles alimentaires et accentuer les états dépressifs, en particulier chez les mineurs et les adultes vulnérables. Plus une personne regarde de vidéos sur un thème, plus le système lui en propose des variantes : Bruxelles qualifie ces enchaînements de « rabbit holes », dont il devient, selon elle, très difficile de sortir sans intervention extérieure.

Le bouton « Pas intéressé » pèse peu face au visionnage

TikTok propose depuis plusieurs années un bouton « Pas intéressé » pour signaler les contenus qu’un utilisateur ne souhaite plus voir. l’enquête de la Commission révèle toutefois que ce signal pèse très peu face au temps de visionnage. Après plusieurs secondes passées sur une vidéo, le système privilégierait la durée d’attention, même si l’utilisateur indique ensuite son désintérêt.

Selon les cas documentés par Bruxelles, des contenus signalés comme indésirables réapparaissent quelques heures ou quelques jours plus tard. La Commission relève aussi que le bouton peut cesser de produire un effet après une utilisation intensive. Dans le fonctionnement qu’elle décrit, les signaux implicites, comme la durée d’attention ou les visionnages répétés, prennent le pas sur les choix exprimés au moyen des outils de contrôle. TikTok cherche à maximiser le temps passé sur sa plateforme, pour lequel le visionnage constitue un indicateur d’engagement futur.

Un fil non personnalisé difficile à trouver

Depuis l’entrée en vigueur du DSA en août 2023, TikTok propose un fil non personnalisé, sans recommandations algorithmiques. La Commission le juge néanmoins « introuvable » pour la majorité des utilisateurs : l’option se trouve dans des menus de paramètres difficiles à repérer sans en connaître déjà l’existence. Comme nous l’avons déjà évoqué, la plateforme remplit formellement cette obligation, mais l’accès à l’option reste en cause.

Le modèle économique avancé pour expliquer cette présentation repose sur le temps passé dans l’application : sans contenus ajustés à son comportement, un utilisateur pourrait s’en détacher plus facilement. En gardant le fil non personnalisé à l’écart des parcours les plus visibles, TikTok préserverait ainsi l’engagement et ses revenus publicitaires. La Commission considère que cet accès difficile contrevient aux obligations du DSA concernant les alternatives aux recommandations algorithmiques.

Les changements réclamés par la Commission

Bruxelles demande à TikTok de revoir le fil « Pour toi ». Elle réclame notamment une forte réduction du poids accordé au temps de visionnage, des mécanismes de diversification des recommandations et davantage d’effet pour les retours explicites tels que « Pas intéressé ». Elle demande aussi des garde-fous propres aux contenus sur la santé mentale, l’image corporelle et les troubles alimentaires.

La Commission veut également que l’accès au fil non personnalisé soit mis en évidence, idéalement dès l’écran d’accueil ou dans un menu accessible en un clic, afin que l’utilisateur puisse y passer sans parcourir plusieurs niveaux de paramètres. Elle réclame en outre la possibilité de bloquer définitivement certaines thématiques, des notifications en cas de consultation répétée de contenus d’une même catégorie et une fonction de remise à zéro du fil.

TikTok rejette ces conclusions, qu’il juge « fondamentalement inexactes », et accuse la Commission de déformer l’architecture de sa plateforme. La société dispose de quelques mois pour répondre aux griefs. Si les violations sont confirmées, elle encourt une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires mondial. Il s’agit de la troisième procédure ouverte contre TikTok en 2026, après celles de février sur la conception addictive et de juillet sur la protection des mineurs.