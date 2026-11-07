TikTok : Bruxelles met en cause les recommandations qui enferment les utilisateurs dans des contenus nocifs

La Commission européenne a annoncé, le 6 novembre 2026, de nouvelles conclusions préliminaires visant le système de recommandation de TikTok. Le régulateur considère que le fil « Pour toi » peut enfermer certains utilisateurs dans une succession de vidéos similaires, notamment lorsqu’elles concernent la tristesse, l’isolement ou l’image corporelle. Il s’agit à ce stade d’une appréciation provisoire, et non d’une sanction définitive.

Dans son communiqué du 6 novembre, Bruxelles met en cause ce qu’elle appelle l’effet de « trou de lapin » : plus une personne regarde ou apprécie un type de vidéo, plus la plateforme lui en propose d’autres du même genre. La répétition peut devenir problématique lorsque les contenus portent sur des difficultés psychologiques ou des préoccupations corporelles.

Pourquoi le fil « Pour toi » est visé

Le fil personnalisé constitue l’une des principales portes d’entrée dans TikTok. Ses recommandations dépendent notamment des interactions avec les vidéos. Ce mécanisme permet de découvrir rapidement des contenus correspondant aux centres d’intérêt, mais peut aussi renforcer une exposition répétée à un thème sensible.

La Commission estime que TikTok n’a pas suffisamment évalué et atténué les risques associés à ce fonctionnement. Les mineurs et les adultes vulnérables occupent une place particulière dans son analyse. L’autorité ne soutient pas que chaque recommandation cause un dommage psychologique : elle examine le risque systémique lié à la conception du service et aux protections mises en place.

Le règlement européen sur les services numériques, ou DSA, impose aux très grandes plateformes d’évaluer leurs risques et de déployer des mesures proportionnées pour les réduire. Les obligations concernent notamment les effets possibles de leurs systèmes de recommandation sur le bien-être et les droits des utilisateurs.

Des changements possibles, mais pas encore imposés par une décision finale

Les conclusions préliminaires ouvrent une nouvelle étape contradictoire. TikTok peut répondre aux arguments de la Commission et présenter des éléments complémentaires. La procédure peut aboutir à des demandes de modifications ou à des sanctions, mais son issue n’est pas arrêtée.

Selon Reuters, le 6 novembre, TikTok conteste les accusations et affirme proposer des outils de contrôle aux utilisateurs. Bruxelles considère pour sa part que les dispositifs actuels ne suffisent pas à limiter certaines spirales de recommandations.

La Commission souhaite notamment que les préférences exprimées directement par les utilisateurs aient davantage de poids, que les réglages soient plus faciles à utiliser et que le fonctionnement des recommandations soit mieux testé. Ces orientations doivent être distinguées d’une obligation technique déjà définitivement prononcée.

Ce que les familles peuvent retenir

Pour les parents, l’enjeu dépasse la seule durée quotidienne passée devant l’écran. Deux adolescents peuvent utiliser une application pendant un temps comparable tout en étant exposés à des contenus très différents. La nature des vidéos recommandées, leur répétition et la capacité à interrompre cette succession méritent aussi une attention particulière.

Les outils permettant de signaler qu’un contenu ne plaît pas, de modifier les préférences et de limiter le temps d’utilisation peuvent aider à reprendre la main. Ils ne constituent toutefois pas, à eux seuls, une garantie contre tous les risques. Le dialogue sur les contenus réellement vus reste essentiel, en particulier lorsque les vidéos abordent la santé mentale ou l’apparence physique.

Ce dossier s’inscrit dans une surveillance plus large de la conception des plateformes. En février 2026, la Commission avait déjà formulé des préoccupations préliminaires sur certaines fonctionnalités susceptibles d’encourager une utilisation compulsive, notamment le défilement infini. La nouvelle étape du 6 novembre cible plus précisément la dynamique des contenus recommandés et les effets possibles de leur accumulation.