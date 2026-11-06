Manifestations du 7 novembre à Paris : les stations de métro à éviter dès samedi matin

Samedi 7 novembre 2026, les déplacements dans Paris seront compliqués bien avant le départ des manifestations prévu à 14 heures. La RATP annonce des fermetures de stations dès 5 h 30 dans l’ouest de la capitale, puis à partir de 10 heures sur une partie du réseau desservant l’est parisien.

Deux mobilisations distinctes expliquent ces mesures. Le cortège intersyndical a reçu l’autorisation de défiler de la place de la République à la place de la Nation, en passant par le boulevard Voltaire. Les Gilets jaunes maintiennent quant à eux leur appel à se rassembler place de la Concorde, malgré l’interdiction préfectorale. Ces décisions ont été détaillées vendredi 6 novembre, notamment dans le point sur les perturbations publié par TF1 Info.

Des fermetures dès 5 h 30

Huit stations de l’ouest parisien doivent fermer dès 5 h 30 : Charles de Gaulle–Étoile, Argentine, George V, Tuileries, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées–Clemenceau, Concorde et Miromesnil. La circulation de la ligne 6 doit également être interrompue entre Kléber et Charles de Gaulle–Étoile.

À partir de 10 heures, des fermetures supplémentaires sont annoncées, notamment à Oberkampf, Richard-Lenoir, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne, Rue des Boulets, Châtelet et Les Halles. La ligne 11 doit être interrompue entre Châtelet et Hôtel de Ville. Les voyageurs doivent donc anticiper des correspondances impossibles, y compris lorsqu’un train continue de traverser une station fermée sans s’y arrêter.

Les horaires annoncés concernent les mesures prévues avant les rassemblements. Leur durée effective dépendra des décisions de sécurité prises sur place. La réouverture des stations doit intervenir sur autorisation de la préfecture de police, et non automatiquement après le passage d’un cortège.

Comment préparer son trajet samedi ?

Pour rejoindre un rendez-vous, un commerce ou une gare, il est préférable de vérifier son itinéraire juste avant le départ sur les canaux officiels de la RATP. Les itinéraires proposés la veille peuvent ne plus correspondre aux accès réellement disponibles samedi matin. Les trajets traversant Concorde, les Champs-Élysées, République ou le boulevard Voltaire sont particulièrement exposés aux changements.

Le week-end comporte aussi des interruptions liées à des travaux, indépendantes des manifestations. Elles concernent notamment des portions du RER B et du RER D. Il faut donc distinguer les fermetures décidées pour la sécurité des cortèges des coupures de chantier, qui ne suivent pas nécessairement les mêmes horaires.

Les deux rassemblements ne disposent pas du même statut administratif : le parcours République–Nation est autorisé, tandis que celui de la Concorde est interdit. Le parcours validé vendredi ne vaut pas autorisation pour l’autre mobilisation. Pour les usagers, l’essentiel reste de consulter les informations de trafic en temps réel avant de se déplacer.