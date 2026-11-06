Le nouveau TGV entre en scène entre Paris et Marseille : ce qui change pour les voyageurs

Le TGV de nouvelle génération doit effectuer son voyage inaugural vendredi 6 novembre 2026 sur l’axe Paris–Marseille. Les premiers services commerciaux sont annoncés à partir du lundi 9 novembre, selon les informations publiées par SNCF Connect. L’arrivée de ce train, longtemps désigné sous le nom de TGV M, inaugure une évolution de l’expérience à bord.

Pour les voyageurs, le changement ne se résume pas à une nouvelle silhouette. La SNCF met en avant des sièges repensés, une meilleure connexion et des équipements adaptés à différents usages, notamment aux déplacements avec un vélo.

Davantage de place et huit emplacements pour les vélos

En seconde classe, les nouveaux sièges promettent jusqu’à cinq centimètres d’espace supplémentaire pour les jambes et un appuie-tête modulable. Il s’agit d’une amélioration annoncée pour les rames concernées, pas d’une transformation immédiate de tous les trains circulant en France.

Huit emplacements sont prévus pour des vélos non démontés. Cette caractéristique intéressera notamment les voyageurs qui combinent train et mobilité douce, sous réserve des conditions de réservation applicables à leur trajet.

Le Wi-Fi a également été optimisé. Le portail de divertissement annoncé propose plus de 600 contenus, comprenant notamment films, presse, podcasts et jeux.

Un espace de restauration sur deux niveaux

La restauration change elle aussi de présentation. Le nouveau Bistro TGV INOUI comprend un espace de libre-service et une zone panoramique de 28 places assises. L’objectif est de proposer une pause plus confortable pendant le voyage, sans pour autant modifier les conditions de circulation des autres rames.

La SNCF présente le matériel comme conçu et assemblé en France. Son introduction sur les lignes Paris–Marseille et Paris–Nice se fera progressivement : les voyageurs doivent donc vérifier le type de train indiqué au moment de réserver plutôt que supposer que chaque départ bénéficiera immédiatement des nouveaux aménagements.

La date du 6 novembre correspond au voyage inaugural, tandis que celle du 9 novembre marque le début annoncé des circulations commerciales. Cette distinction est importante pour les personnes qui souhaitent réserver spécifiquement une place à bord de cette nouvelle génération.