CAF : le virement du 5 novembre ne sera pas forcément visible immédiatement sur votre compte

La CAF a fixé au jeudi 5 novembre le paiement des prestations dues au titre d’octobre. La date d’émission du virement ne correspond pas nécessairement à celle de son arrivée sur le compte bancaire, un décalage qui peut inquiéter les allocataires.

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CAF : le virement du 5 novembre ne sera pas forcément visible immédiatement sur votre compte © Social Mag
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Les caisses d’allocations familiales ont prévu le versement mensuel des prestations ce jeudi 5 novembre 2026. Ce paiement correspond notamment aux droits d’octobre pour les ménages bénéficiaires des allocations familiales, des aides au logement, du RSA ou de la prime d’activité, selon leur situation.

Le calendrier officiel publié par la CAF indique bien le jeudi 5 novembre. Mais la date de mise en paiement ne garantit pas que l’argent apparaisse sur tous les comptes dès ce jour.

Pourquoi le versement peut prendre plusieurs jours

La CAF précise que le crédit sur le compte peut intervenir dans un délai de trois jours ouvrés après l’opération. Le traitement dépend de l’établissement bancaire. Une absence de somme visible le soir du 5 novembre ne prouve donc pas, à elle seule, un problème dans le dossier.

La CAF de Loire-Atlantique rappelle aussi le décalage habituel d’un mois entre la période de droit et le paiement. Les prestations d’octobre sont versées en novembre, tandis que celles de novembre doivent être réglées en décembre.

Pour vérifier une opération, l’allocataire peut consulter son espace personnel « Mon Compte » sur caf.fr ou l’application officielle. Le montant effectivement dû dépend de ses droits et de sa situation : il n’existe pas de versement exceptionnel uniforme pour l’ensemble des bénéficiaires.

La prochaine date inscrite au calendrier national est le vendredi 4 décembre 2026, le 5 tombant un samedi. La CAF recommande de se référer à ses informations officielles plutôt qu’aux montants spectaculaires relayés sur les réseaux sociaux.

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