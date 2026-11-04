Grève du 5 novembre : des RER et Transilien perturbés, les prévisions détaillées attendues mercredi

Le jeudi 5 novembre 2026, plusieurs lignes de trains et de RER exploitées par Transilien SNCF en Île-de-France seront perturbées en raison d’un mouvement social national interprofessionnel. L’opérateur l’indique dans une information voyageurs actualisée mardi 3 novembre à 17 heures.

Les premières prévisions ne décrivent pas une interruption générale du réseau. Certaines lignes sont annoncées avec un service normal, d’autres avec un trafic perturbé ou fortement perturbé. Pour les usagers, la distinction est essentielle : l’existence d’un préavis ne permet pas de déduire que leur train habituel sera supprimé.

Les horaires précis disponibles à partir de mercredi 17 heures

Transilien invite les voyageurs à consulter les prévisions détaillées le mercredi 4 novembre à partir de 17 heures. À compter de cette échéance, les recherches d’itinéraires et les fiches horaires doivent intégrer les suppressions prévues pour la journée du lendemain.

Les salariés qui utilisent quotidiennement le RER ou les trains de banlieue peuvent donc préparer un trajet alternatif, sans considérer les premières tendances comme des horaires définitifs. Un service annoncé « perturbé » peut recouvrir des situations très différentes selon la ligne, le sens et l’heure.

Les voyageurs sont invités à vérifier leurs prochains départs avant de se rendre en gare. Une nouvelle consultation jeudi matin reste utile si la situation évolue. Pour les trajets comprenant une correspondance, une suppression sur un seul tronçon peut modifier l’ensemble du parcours.

Une mobilisation qui dépasse les seuls trains franciliens

La journée du 5 novembre s’inscrit dans un appel plus large à la grève. Les organisations syndicales ferroviaires ont notamment porté des revendications salariales auprès de la direction de la SNCF. Les conséquences sur les TGV, Intercités et TER doivent être appréciées séparément, à partir des informations de chaque opérateur.

Les informations publiées le 3 novembre sur les transports évoquent aussi des appels à la mobilisation dans l’aérien. Elles ne permettent toutefois pas de conclure à une perturbation identique sur tous les réseaux ni à la suppression de l’ensemble des services.

Pour les familles, les salariés et les personnes ayant un rendez-vous important, la mesure la plus utile consiste à conserver une marge de temps et à consulter l’information officielle propre à leur ligne. La page Transilien distingue les premières tendances des horaires réellement programmés : c’est cette dernière information qui permettra de décider d’un départ avancé ou d’un autre mode de déplacement.