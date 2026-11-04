Essence en Belgique : le plafond du sans-plomb 95 baisse de 8,3 centimes ce 4 novembre

Le prix maximal réglementé de l’essence 95 RON E10 en Belgique est fixé à 1,905 euro par litre à compter du 4 novembre 2026, selon le tableau officiel du SPF Économie belge. Il s’établissait à 1,988 euro le 3 novembre, soit une baisse de 8,3 centimes par litre.

La différence représente 4,15 euros sur un plein de 50 litres, à condition de comparer deux achats effectués aux tarifs maximaux respectifs. Cette économie théorique n’est pas nécessairement celle constatée par chaque automobiliste, puisque les stations peuvent proposer des prix inférieurs au plafond.

Le sans-plomb baisse, le diesel reste stable

Le tarif maximal de l’essence 98 RON E5 passe également à 2,030 euros par litre, contre 2,149 euros la veille, soit 11,9 centimes de moins. Le diesel B7 reste pour sa part à 2,452 euros par litre. Ces trois chiffres concernent les tarifs belges, pas les prix français.

Le suivi des tarifs belges de l’essence confirme les valeurs du 3 et du 4 novembre pour les carburants essence. Pour un automobiliste qui utilise du sans-plomb 98, la différence théorique atteint 5,95 euros sur 50 litres au tarif plafond. La comparaison doit toujours porter sur un carburant compatible avec le véhicule.

En Belgique, le système de prix maximaux limite le tarif de vente de certains produits pétroliers. Il ne signifie pas que toutes les stations affichent exactement le même prix. Les réductions commerciales et les différences entre points de vente restent donc possibles.

Une information utile aux habitants proches de la frontière

Les ménages français qui circulent régulièrement en Belgique, notamment dans les zones frontalières, peuvent comparer les tarifs affichés avant de faire le plein. Le nouveau plafond belge ne garantit cependant pas qu’un déplacement spécialement effectué pour acheter du carburant soit rentable.

Pour calculer l’intérêt réel d’un détour, il faut intégrer le prix français effectivement disponible près de chez soi, la quantité achetée et les kilomètres supplémentaires parcourus. Une différence de quelques centimes par litre peut être effacée par le coût du trajet, surtout pour un petit plein.

Cette évolution ne constitue ni une baisse réglementaire des carburants en France ni une prévision de l’évolution des cours pétroliers. Le prix maximal belge applicable est consultable directement sur le portail du SPF Économie, qui distingue les différentes qualités d’essence, le diesel et les combustibles de chauffage.

Pour les consommateurs concernés, le réflexe le plus utile reste donc de vérifier le tarif du carburant adapté à leur voiture, puis le prix effectivement affiché par les stations sur leur itinéraire habituel.