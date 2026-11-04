PlayStation lance son Black Friday dès le 4 novembre, avec des jeux jusqu’à 75 % moins chers

Le Black Friday commence bien avant la fin du mois chez PlayStation. Dans une annonce publiée le 3 novembre, Sony indique que les réductions du PlayStation Store démarrent mercredi 4 novembre 2026. Elles peuvent atteindre 75 % sur une sélection de jeux PS5, PS4 et PS VR2, ainsi que sur des extensions et contenus additionnels.

Cette remise maximale n’est pas une baisse générale de 75 % sur tout le catalogue. Le prix de chaque jeu et la disponibilité de l’offre doivent être vérifiés sur sa fiche, et les promotions peuvent varier d’une région à l’autre.

Une opération étalée jusqu’au 30 novembre

Le calendrier communiqué par PlayStation prévoit une première vague d’offres à partir du 4 novembre, puis une actualisation le 16 novembre. La campagne doit se terminer le 30 novembre à 23 h 59, heure locale. Certaines réductions peuvent néanmoins expirer avant cette date et être remplacées par d’autres.

Parmi les jeux mentionnés dans la sélection annoncée figurent notamment ASTRO BOT et Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition. La présence d’un titre dans cette liste ne permet pas, à elle seule, de connaître son tarif final : Sony précise que les réductions détaillées seront visibles lors de l’ouverture de l’opération.

Pour les consommateurs, l’intérêt d’un lancement aussi précoce est de pouvoir comparer les prix avant le week-end traditionnel du Black Friday. Il reste utile de vérifier si l’édition proposée est un jeu complet, une édition enrichie ou un contenu additionnel. Un pourcentage de réduction élevé n’indique pas nécessairement le meilleur prix pour le produit recherché.

Les promotions annoncées portent sur la boutique numérique PlayStation. Elles ne constituent pas une annonce de baisse générale du prix des consoles PS5 ni des accessoires vendus en magasin. Les acheteurs peuvent consulter les conditions et les tarifs directement sur le PlayStation Store avant de finaliser une commande.