En Italie, le projet de budget 2027 pourrait réduire la revalorisation de certaines pensions

En Italie, la discussion sur le budget 2027 touche directement au pouvoir d’achat des retraités. Le projet de modification de la revalorisation des pensions pourrait réduire les augmentations accordées à certains bénéficiaires, notamment ceux dont la retraite dépasse quatre fois le minimum de référence.

Le syndicat UIL Pensionati a présenté de nouvelles simulations le 2 novembre, relayées par l’agence ANSA. Dans son scénario fondé sur une inflation hypothétique de 3 %, l’écart annuel par rapport au maintien de l’indexation par tranches irait de 144,17 euros pour une pension brute mensuelle de 2 500 euros à 1 314,17 euros pour une pension de 6 200 euros.

Ces montants ne sont pas des pertes déjà constatées sur les versements. Il s’agit d’estimations syndicales, dépendantes des hypothèses de prix et du texte finalement adopté.

Ce qui changerait dans le calcul

Le débat porte sur la manière de compenser la hausse des prix. Le mécanisme par tranches applique des coefficients différents aux parties successives d’une pension. Le système envisagé pour 2027 ferait dépendre le pourcentage de revalorisation de l’ensemble du montant perçu, ce qui peut entraîner une augmentation moins favorable au-delà de certains seuils.

Selon les éléments de la documentation budgétaire rapportés par ANSA le 31 octobre, le dispositif envisagé représenterait 14,2 milliards d’euros d’économies brutes sur dix ans, soit 8,5 milliards après prise en compte des effets fiscaux. Ces projections concernent les finances publiques italiennes, et non une réduction identique de chaque pension.

Le seuil utilisé dans les simulations s’appuie sur le minimum de pension de référence de 611,85 euros mensuels pour 2026. L’institut italien de sécurité sociale INPS confirme ce montant ainsi que les paramètres de revalorisation appliqués en 2026.

Une décision encore débattue

Le secrétaire général de l’UIL Pensionati, Carmelo Barbagallo, critique une mesure qui, selon son organisation, ferait supporter aux retraités une partie de l’ajustement budgétaire. Le gouvernement, de son côté, cherche à contenir l’évolution des dépenses de pensions. Le résultat dépendra de la version du budget retenue à l’issue de la procédure parlementaire.

Cette controverse italienne présente un intérêt plus large en Europe : elle montre combien la méthode de calcul de l’indexation peut compter autant que le taux d’inflation affiché. Mais elle ne modifie pas les règles françaises de revalorisation des retraites, qui relèvent d’un cadre juridique distinct.

Pour les retraités italiens concernés, les deux données à surveiller seront le barème définitivement adopté et l’inflation prise en compte pour 2027. Tant qu’elles ne sont pas arrêtées, les simulations restent des scénarios et non des montants acquis.