Lille–Mouscron : des cars remplacent des trains jusqu’au 6 novembre, d’autres lignes belges sont touchées

Un trajet de quelques kilomètres entre Lille et Mouscron peut désormais nécessiter un changement de mode de transport. En raison de travaux sur le réseau ferroviaire, des cars se substituent à certains trains transfrontaliers jusqu’au vendredi 6 novembre 2026. Pour les travailleurs frontaliers, les étudiants ou les voyageurs occasionnels, la différence ne tient pas seulement au confort : les horaires et les durées de trajet peuvent changer.

Le suivi des travaux de la SNCB précise que certains trains IC reliant Courtrai, Mouscron et Lille-Flandres sont remplacés par des bus SNCF sur la partie française de l’itinéraire, en semaine, du 26 octobre au 6 novembre. La compagnie invite les voyageurs à consulter le planificateur avant chaque déplacement, car les temps de route dépendent aussi de la circulation automobile.

Entre Lille et Mouscron, les horaires habituels ne suffisent plus

Le service d’information régional MobiLille, mis à jour le 3 novembre à 9 h 08, signale des travaux de maintenance sur cet axe. Il mentionne une interruption de la circulation ferroviaire pendant la plage de chantier, annoncée de 9 h 30 à 13 h 30, ainsi que des cars de substitution pour les lignes TER K80 et P80. Une autre période de travaux est prévue du 30 novembre au 11 décembre.

Il faut donc distinguer les informations générales sur la ligne et les horaires précis de son train. Tous les départs de la journée ne sont pas nécessairement concernés de la même façon. Pour éviter d’arriver sur un quai alors que le trajet commence désormais par un autocar, le plus sûr est de rechercher son itinéraire à la date et à l’heure souhaitées, plutôt que de se fier à une ancienne capture d’écran.

Ce changement intéresse particulièrement les déplacements réguliers entre Lille, Mouscron et Courtrai. Le car de remplacement peut permettre de poursuivre le voyage, mais les conditions de circulation routière et les correspondances ne sont pas celles d’un train direct.

La semaine est également chargée sur le réseau belge

Les perturbations ne concernent pas seulement la frontière française. Sur l’axe Kontich–Malines, des travaux programmés du 2 au 6 novembre entraînent le remplacement des trains S1 par des bus entre ces deux gares. Les horaires de plusieurs services reliant Anvers, Malines, Bruxelles ou Nivelles sont adaptés.

Autre chantier commencé récemment : la ligne Gand-Saint-Pierre–Renaix. La SNCB précise que des bus remplacent les trains entre Gand-Saint-Pierre et Renaix jusqu’au 3 novembre inclus. Du 4 au 8 novembre, la substitution se concentre sur la portion Gand-Saint-Pierre–Audenarde, tandis que certains départs vers Renaix changent d’horaire.

Ces mesures correspondent à des travaux planifiés et ne doivent pas être confondues avec une grève générale ou une panne touchant l’ensemble du réseau belge. Les perturbations varient selon les gares et les jours.

Billet, correspondance : que vérifier avant de partir ?

La SNCB indique que les bus de remplacement officiels peuvent être empruntés avec un billet de train valable. Leurs lieux de départ sont toutefois différents de ceux des quais habituels et doivent être vérifiés. Sur les chantiers belges, seuls les vélos pliants sont généralement acceptés à bord de ces autocars.

Avant un déplacement cette semaine, mieux vaut contrôler l’itinéraire sur les applications des opérateurs, prévoir une marge pour les correspondances et repérer l’arrêt exact du car lorsque celui-ci remplace le train. Sur Lille–Mouscron, cette précaution reste particulièrement importante jusqu’au 6 novembre.