Cadeaux de Noël 2026 : l’intelligence artificielle entre dans les habitudes d’achat des Français

Pour préparer les cadeaux de Noël, 39 % des Français déclarent avoir déjà utilisé ou envisager d’utiliser l’intelligence artificielle, selon une enquête Havas Market et YouGov. Cette proportion grimpe à 61 % chez les moins de 35 ans. Les outils numériques s’ajoutent ainsi aux comparateurs, aux moteurs de recherche et aux sites marchands dans les préparatifs des fêtes.

Les résultats de l’enquête annuelle Havas Market, présentés fin octobre, dessinent une évolution des habitudes de consommation. L’étude a été réalisée en ligne les 6 et 7 octobre 2026 auprès de 1 004 adultes français célébrant Noël. Elle mesure des déclarations et des intentions, non les achats effectivement réalisés.

Les bonnes affaires avant les idées de cadeaux

Parmi les personnes qui utilisent ou envisagent d’utiliser une IA pour préparer les fêtes, la première motivation est la recherche des meilleures offres, citée par 48 % d’entre elles. Vient ensuite la recherche d’idées de cadeaux, à 44 %. Ces résultats, détaillés dans la présentation de l’étude Havas Market, montrent que l’assistance numérique répond d’abord à des préoccupations pratiques.

Les usages diffèrent sensiblement selon l’âge. Chez les moins de 35 ans, 61 % des répondants ont déjà eu recours à l’IA ou envisagent de le faire pour leurs achats de fin d’année. Dans l’ensemble de l’échantillon, 26 % se disent prêts à déléguer certains achats à ces outils, contre 22 % en 2025. Le degré de délégation reste néanmoins variable : demander des suggestions n’équivaut pas à confier une commande et son paiement à un service automatisé.

Des achats anticipés et un budget toujours surveillé

Cette évolution s’inscrit dans une préparation de Noël de plus en plus précoce. Selon le même baromètre, 55 % des personnes interrogées prévoient de concentrer leurs achats de cadeaux en novembre, et 27 % comptent en réaliser l’essentiel pendant le Black Friday. Le budget moyen annoncé pour les cadeaux atteint 252 euros, contre 245 euros l’année précédente.

Les contraintes financières pèsent également sur les choix de financement : 30 % des répondants envisagent un paiement différé ou fractionné, contre 23 % en 2025. Ces chiffres sont rapportés dans la présentation méthodologique du baromètre.

Pour les consommateurs, l’intérêt d’un assistant numérique tient à sa capacité à rassembler rapidement des suggestions et à faciliter une première comparaison. Le prix final, les frais de livraison, les délais, la politique de retour et la fiabilité du vendeur demeurent des éléments à contrôler directement avant toute commande. L’enquête décrit ainsi une nouvelle étape dans la préparation des fêtes, davantage qu’un remplacement des circuits d’achat habituels.