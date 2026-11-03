Grève du 5 novembre : Sophie Binet réclame un parcours visible, plus de 200 manifestations annoncées

La mobilisation syndicale du 5 novembre se prépare dans un climat de tension sur les conditions de manifestation. Lundi 2 novembre, Sophie Binet a demandé à la préfecture de police de répondre à la demande d’itinéraire déposée pour le cortège parisien. La secrétaire générale de la CGT évoque par ailleurs plus de 200 manifestations dans le reste du pays.

La journée d’action porte notamment sur les salaires, les pensions, le pouvoir d’achat et les services publics. Invitée des « Quatre Vérités » sur France 2, Sophie Binet a défendu la nécessité d’un cortège visible dans le centre de Paris, alors que les organisations attendent une décision des autorités sur leur proposition de trajet entre Bastille et Concorde. Ces déclarations sont rapportées par une dépêche de l’AFP publiée le 2 novembre.

Un parcours encore en discussion à Paris

Selon la dirigeante syndicale, les organisateurs ont déposé leur demande plusieurs jours auparavant. Ils souhaitent connaître suffisamment tôt le parcours autorisé pour préparer les conditions matérielles et de sécurité du rassemblement. À la date de son intervention, Sophie Binet indiquait attendre toujours une réponse.

La discussion intervient après des restrictions imposées à plusieurs défilés dans la capitale, dans le contexte des violences survenues lors de précédentes mobilisations. Le trajet finalement autorisé doit donc être distingué du parcours souhaité par les syndicats : aucune validation de l’itinéraire Bastille-Concorde ne ressort des déclarations du 2 novembre.

Des revendications qui dépassent la capitale

La CGT présente la journée du jeudi 5 novembre comme un rendez-vous national. Sophie Binet évoque plus de 200 manifestations hors de Paris, ainsi que des grèves. Le chiffre correspond à l’annonce syndicale, non à une participation déjà constatée.

Sur le fond, la CGT rappelle dans son compte rendu de l’intervention du 2 novembre ses demandes de revalorisation du SMIC, du point d’indice et des pensions, tout en critiquant les orientations du budget 2027. Sophie Binet a notamment défendu une augmentation immédiate de 10 % du SMIC.

Pour les salariés qui envisagent de participer au mouvement, les annonces nationales donnent le cadre revendicatif. Les modalités concrètes des cortèges et des éventuelles perturbations dépendront des décisions locales d’organisation et des préavis effectivement suivis. La journée du 5 novembre permettra de mesurer l’ampleur réelle de la mobilisation.