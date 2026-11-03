Des supermarchés européens privés de froid après des cyberattaques : pourquoi la France est concernée

Des réfrigérateurs et congélateurs de supermarchés européens ont subi des perturbations dans la nuit du 1er au 2 novembre 2026. Plusieurs enseignes ont signalé des systèmes dont la température avait été modifiée à distance, obligeant des magasins à retirer ou jeter des denrées fraîches et surgelées. Des incidents ont été rapportés notamment en Belgique, au Luxembourg, en Suède, en Irlande et en Estonie.

Selon les informations recueillies par Associated Press, la chaîne Carrefour a fait état de quinze magasins touchés en Belgique, tandis que le groupe irlandais Musgrave a signalé des perturbations dans treize magasins SuperValu. Les centres de distribution de Delhaize continuaient de fonctionner et l’enseigne a indiqué que ses livraisons n’étaient pas interrompues.

Pourquoi les rayons frais peuvent se vider en quelques heures

Dans certains commerces suédois, les températures affichées sur les installations ont atteint 50 °C. Une telle élévation rend les produits réfrigérés ou congelés impropres à la vente lorsque leur conservation ne peut plus être garantie. Des équipes ont donc vidé des vitrines, isolé les marchandises concernées et organisé leur remplacement.

Ces équipements sont pilotés par des contrôleurs industriels parfois accessibles à distance pour la maintenance. Cette connectivité facilite le suivi des installations, mais expose les commerces à des manipulations malveillantes lorsque les accès ou les logiciels sont insuffisamment sécurisés. Le reportage de Reuters du 2 novembre décrit les pertes alimentaires et les interventions techniques déclenchées dans plusieurs pays.

Un risque déjà éprouvé dans les magasins français

En octobre, des centaines de supermarchés et commerces français avaient subi des manipulations comparables de leurs installations frigorifiques. La nouvelle vague européenne présente donc un intérêt direct pour les consommateurs et les distributeurs français : elle touche la continuité de l’approvisionnement en produits frais, la sécurité alimentaire et le coût de remplacement des stocks.

Les autorités n’ont pas attribué publiquement ces incidents à un groupe identifié, et le lien opérationnel entre les différentes vagues reste à établir. La répétition des perturbations attire néanmoins l’attention sur les équipements techniques du commerce, au-delà des seules caisses et bases de données.

Ce que cela change pour les clients

Lorsqu’une installation frigorifique est compromise, les magasins doivent vérifier la température et la durée d’exposition des produits avant toute remise en rayon. Les conséquences visibles peuvent être des rayons temporairement vides, une offre réduite ou des fermetures partielles. Les enseignes concernées ont indiqué travailler au rétablissement des équipements et au réassort. Pour les consommateurs, la vigilance porte avant tout sur le respect de la chaîne du froid et sur les informations communiquées par les magasins touchés.