Albert II de Monaco au Cameroun : le centre qui accompagne plus de 160 jeunes de la rue

Le prince Albert II de Monaco a placé l’accompagnement des enfants et des jeunes de la rue au cœur de son déplacement au Cameroun, les 30 et 31 octobre 2026. À Yaoundé, le souverain a visité le Centre Edimar Princesse Grace, une structure sociale liée à l’engagement humanitaire de sa mère et soutenue par l’association Monaco Aide et Présence.

Selon un reportage diffusé par Africa24 le 1er novembre, le centre accompagne plus de 160 enfants et jeunes en situation de rue, dont 30 bénéficient de bourses. Ces chiffres donnent une dimension concrète à une visite qui associe coopération internationale et soutien à des parcours de vie fragilisés.

Albert II retrouve le Centre Edimar Princesse Grace

Accompagné notamment de Chantal Biya, épouse du président camerounais, Albert II a rencontré les équipes et les jeunes accueillis au Centre Edimar. Le déplacement a également réuni des représentantes de Monaco Aide et Présence et la ministre camerounaise des Affaires sociales, Pauline Irène Nguene, selon le récit publié le 2 novembre par Histoires Royales.

L’établissement porte le nom de la princesse Grace, dont l’engagement auprès de Monaco Aide et Présence a contribué à soutenir cette œuvre. Sur son site officiel, le centre rappelle avoir été fondé à l’initiative du père Maurizio Bezzi et inauguré le 10 mai 2002 en présence du prince Albert, alors héritier du trône. La direction est aujourd’hui assurée par Mireille Yoga.

Accueil, soins, école : que fait réellement ce centre ?

Le Centre Edimar ne se limite pas à un hébergement ponctuel. Ses programmes détaillés couvrent l’accueil et l’orientation, la prévention sanitaire, l’accès aux soins, l’éducation, la réinsertion familiale et socioprofessionnelle ainsi que le travail de proximité auprès des jeunes vivant dans la rue.

Les équipes cherchent d’abord à établir une relation durable avec les enfants, puis à identifier les possibilités de retour vers l’école, une formation ou un environnement familial protecteur. Un dispositif s’adresse aussi aux jeunes devenus parents, confrontés à la nécessité d’élever leurs propres enfants alors qu’ils restent eux-mêmes en situation précaire.

La présence du souverain monégasque rappelle le rôle des partenariats associatifs dans la continuité de cet accompagnement. Les 30 bourses évoquées par Africa24 illustrent notamment la place de l’éducation dans le travail du centre. Aucun nouveau montant de financement n’a été annoncé dans les comptes rendus consultés à l’occasion de cette visite.

Une coopération sociale inscrite dans une visite diplomatique

Albert II a également été reçu par le président camerounais Paul Biya. Les échanges ont porté sur les relations entre les deux États et leurs perspectives de coopération, notamment dans les domaines humanitaire et environnemental, selon Africa24.

Cette double dimension, sociale et diplomatique, caractérise le déplacement. À travers Edimar, les relations entre Monaco et le Cameroun prennent la forme d’un accompagnement de jeunes particulièrement exposés à l’exclusion, tandis que les discussions institutionnelles ouvrent la possibilité de poursuivre la coopération entre les deux pays.