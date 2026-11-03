GiFi en redressement judiciaire : 6 000 salariés face à l’incertitude

Ce mardi 3 novembre 2026, 6 000 salariés de GiFi ont appris que leur entreprise entrait en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Toulouse a validé la demande déposée par Patrick Puy, président du directoire, le 26 octobre dernier. Aucun licenciement immédiat, promet la direction. Mais pendant six mois, l’incertitude plane sur les magasins déficitaires et les emplois qui en dépendent.

6 000 emplois en suspens : ce que dit vraiment le tribunal

Le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné une période d’observation de six mois. Objectif : évaluer si GiFi peut poursuivre son activité ou si une cession totale ou partielle s’impose. Une nouvelle audience fixée au 8 janvier 2027 déterminera l’avenir de l’enseigne et de ses collaborateurs.

Qui sont les salariés de GiFi ?

Les 6 000 salariés de GiFi se répartissent sur plus de 500 magasins en France. Vendeurs, responsables de rayons, logisticiens, personnels administratifs : tous partagent aujourd’hui la même inquiétude. Beaucoup travaillent dans des petites villes où l’enseigne représente l’un des principaux employeurs locaux. La fermeture d’un magasin peut bouleverser tout un bassin d’emploi.

Aucune conséquence immédiate, affirme la direction

Patrick Puy se veut rassurant. « Cette procédure n’entraînerait par elle-même aucune conséquence immédiate sur l’emploi et aucun nouveau PSE », a déclaré le président du directoire. Nommé mi-octobre 2026, ce spécialiste de la restructuration d’entreprises en difficulté connaît bien les dossiers sensibles. Ancien administrateur indépendant de GiFi depuis 2025, il a notamment piloté le démantèlement de Vivarte. Sa nomination témoigne de la gravité de la situation financière : 90,8 millions d’euros de dettes pour seulement 3,7 millions d’actifs disponibles au 11 octobre 2026.

La restructuration déjà engagée : 67 fermetures et 26 magasins cédés

Avant même le redressement judiciaire, GiFi avait amorcé un plan de réduction de son réseau. Entre 2025 et 2026, 67 magasins déficitaires ont fermé leurs portes. Parallèlement, 26 points de vente ont été cédés au distributeur alimentaire Grand Frais. Ces opérations ont déjà impacté des centaines de salariés.

Quels salariés concernés par les fermetures ?

Les 67 magasins fermés employaient plusieurs centaines de personnes. Certains ont bénéficié d’un reclassement interne, d’autres ont dû accepter des ruptures conventionnelles ou des licenciements économiques. En 2025, GiFi avait envisagé une réduction de 5% de ses effectifs, soit environ 300 postes, avant d’interrompre ce plan social. Les fermetures récentes ont néanmoins conduit à des suppressions d’emplois, même si l’entreprise n’a pas communiqué de chiffres précis.

La cession à Grand Frais : reprise d’emplois ou licenciements ?

La cession de 26 magasins à Grand Frais soulève des questions sur le devenir des équipes. Grand Frais, spécialisé dans la distribution alimentaire, n’a pas le même modèle économique que GiFi. Les salariés des magasins cédés ont-ils été repris ? Ont-ils dû se reconvertir ? L’absence de communication transparente alimente les craintes. Dès le 20 octobre, les représentants du personnel réclamaient des garanties sur l’emploi.

Redressement judiciaire : les droits des salariés pendant les 6 mois d’observation

Le redressement judiciaire ne signifie pas la fin immédiate de l’activité. Pendant la période d’observation, l’entreprise continue de fonctionner sous surveillance judiciaire. Les salariés conservent leurs contrats de travail et leurs droits sociaux. Mais la situation financière tendue de GiFi pose la question du paiement des salaires.

Protection légale et garanties salariales

L’Association pour la Gestion de la Solidarité (AGS) a été sollicitée pour prendre en charge les salaires de la période allant d’octobre 2026 à l’ouverture de la procédure. Ce mécanisme de garantie protège les salariés en cas de défaillance de l’employeur. Les 6 000 collaborateurs de GiFi devraient donc percevoir leurs rémunérations, même si l’entreprise manque de trésorerie. Le besoin non couvert est estimé entre 25 et 30 millions d’euros à partir d’octobre 2026.

Que peut décider le tribunal le 8 janvier 2027 ?

Trois scénarios se dessinent. Premier cas : la continuation de l’activité si GiFi parvient à redresser sa situation financière et à convaincre les créanciers. Deuxième option : la cession totale ou partielle à un repreneur, avec maintien d’une partie des emplois. Troisième issue : la liquidation judiciaire si aucune solution viable n’émerge. Dans cette hypothèse, les 6 000 emplois seraient menacés, même si l’AGS garantirait les indemnités de licenciement dans la limite des plafonds légaux. La dégradation brutale de l’activité estivale, avec une baisse de 9,6% en juillet et 3,9% en août 2026, complique les perspectives.

RSE et responsabilité : GiFi peut-elle mieux faire ?

Au-delà des aspects juridiques et financiers, le redressement judiciaire de GiFi interroge la responsabilité sociale de l’entreprise. Comment accompagner 6 000 salariés dans cette période d’incertitude ? Quelle transparence sur les décisions stratégiques ? Patrick Puy a reconnu que « le marché s’est nettement dégradé au cours de l’été et GiFi n’a pas été épargnée ». Mais les difficultés sont aussi internes : le changement raté de système informatique (ERP) en 2023 a gravement perturbé la gestion des stocks et des approvisionnements.

La concurrence accrue d’enseignes à bas prix comme Action et Maxibazar, ainsi que des plateformes internet telles que Temu et AliExpress, a également fragilisé le modèle économique. Face à ces défis, GiFi doit repenser sa stratégie, mais aussi sa relation avec ses collaborateurs. La RSE ne se limite pas aux périodes fastes : elle se mesure aussi dans la gestion des crises. Associer les salariés aux décisions, garantir l’information, proposer des formations pour faciliter les reconversions éventuelles sont autant de leviers à activer.

Les six prochains mois seront décisifs. Pour les 6 000 salariés de GiFi, l’attente commence. Entre espoir de redressement et crainte de licenciements, leur avenir dépend désormais des décisions du tribunal et de la capacité de l’entreprise à se réinventer. La question n’est plus seulement économique : elle est profondément humaine et sociale. Dans un contexte économique tendu, le sort de GiFi illustre les fragilités du commerce de détail français face aux mutations du marché.