Binance : 3,64 milliards retirés après le piratage de 6,3 milliards

Le 29 octobre, Binance a subi le piratage le plus massif de son histoire avec un vol de 6,3 milliards de dollars. Mais le vrai test de responsabilité corporate a commencé le 1er novembre, quand 3,64 milliards de dollars ont quitté la plateforme en 9 heures, mettant à nu les failles de confiance entre l’entreprise et ses utilisateurs. Au-delà des chiffres, cette hémorragie financière révèle une interrogation profonde sur la capacité des géants de la cryptomonnaie à protéger leurs clients et à assumer leurs responsabilités sociales.

La crise de confiance : quand une plateforme perd 3,64 milliards en quelques heures

Dès 6 heures du matin (UTC), la réouverture des retraits sur Binance a déclenché une vague sans précédent. Entre 6h00 et 15h30, la plateforme a traité 4,649 milliards de dollars en retraits contre seulement 1,01 milliard en dépôts. Le flux net sortant atteint 3,64 milliards de dollars en moins de dix heures, soit 2,1% des 171 milliards d’actifs sous gestion. Les trois premières heures ont vu partir 2 milliards de dollars en Bitcoin, Ethereum et stablecoins, selon les données de Whale Alert.

Cette ruée illustre un phénomène bien connu des détenteurs de cryptomonnaie : le principe « Not your keys, not your coins ». Tant que les actifs restent sur une plateforme centralisée, l’utilisateur n’en possède pas réellement le contrôle. Le hack du 29 octobre a rappelé brutalement cette réalité à des millions d’utilisateurs. La panique s’est nourrie d’elle-même, amplifiant le mouvement de retrait dans un effet boule de neige.

Qui a quitté Binance et pourquoi

Les premiers à fuir ont été les détenteurs de gros portefeuilles, soucieux de sécuriser rapidement leurs avoirs. Les « baleines » du marché crypto ont transféré leurs fonds vers des portefeuilles matériels ou d’autres plateformes jugées plus sûres. Mais la désertion ne s’est pas limitée aux gros investisseurs. De nombreux particuliers, échaudés par le piratage, ont préféré rapatrier leurs économies plutôt que de faire confiance aux promesses de compensation.

Le FBI et la Secret Service américaine ont attribué l’attaque au groupe nord-coréen TraderTraitor, également connu sous le nom de Lazarus Group. Cette entité a déjà volé 1,5 milliard de dollars à l’échange Bybit en février 2025. L’origine étatique du piratage a renforcé l’anxiété : comment une plateforme peut-elle se protéger contre des attaques orchestrées par un État ? Cette question a pesé lourd dans la décision de nombreux utilisateurs de quitter Binance, malgré les assurances de la direction.

La réponse de Binance : couverture à 95% des pertes

Binance a rapidement annoncé qu’elle couvrirait 95% des actifs volés à partir de sa trésorerie d’entreprise, de son fonds d’assurance des contrats à terme et de ses réserves d’urgence. Un montant de 6,34 milliards de dollars a été réservé pour gérer les conséquences du piratage. La plateforme a déclaré : « Notre engagement reste le même : Binance couvrira intégralement l’impact financier des fonds volés lors de cet incident. »

Pourtant, cet engagement n’a pas suffi à rassurer. Les 5% restants, soit environ 315 millions de dollars, demeurent une zone d’ombre. Qui assumera cette perte résiduelle ? Les utilisateurs concernés recevront-ils une compensation totale ou partielle ? L’absence de clarté immédiate a alimenté la méfiance. Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance, a tenté de restaurer la confiance en déclarant sur X (Twitter) : « La confiance ne se gagne pas par ce que vous dites dans les bons moments. Elle se gagne par ce que vous faites dans les moments difficiles. »

Communication de crise et transparence

La gestion de crise de Binance a révélé des faiblesses en matière de transparence. Pendant trois jours, les utilisateurs sont restés dans l’incertitude, incapables d’accéder à leurs fonds. La réouverture progressive des retraits, en plusieurs phases selon 15 réseaux et actifs différents, a créé une hiérarchie entre utilisateurs. Ceux qui détenaient des actifs prioritaires ont pu partir en premier, tandis que d’autres devaient attendre des audits de sécurité supplémentaires.

Cette approche graduelle, bien que prudente d’un point de vue technique, a manqué d’équité perçue. Les détenteurs d’actifs secondaires se sont sentis traités comme des clients de seconde zone. De plus, l’origine du piratage reste floue : un ordinateur portable compromis appartenant à un ingénieur de Binance aurait permis aux pirates d’effectuer des transactions non autorisées.

Au-delà du hack : quelles responsabilités pour les géants de la crypto ?

Le piratage de Binance soulève une question centrale : quelle responsabilité sociale incombe aux plateformes qui gèrent des milliards d’actifs numériques ? Contrairement aux banques traditionnelles, soumises à des régulations strictes et à des mécanismes de garantie des dépôts, les échanges de cryptomonnaie évoluent dans un cadre juridique encore flou. Binance, malgré sa taille et son influence, n’est pas tenue aux mêmes standards de protection que les institutions financières classiques.

Le piratage de 6,3 milliards de dollars et la fuite de 3,64 milliards appellent à une refonte de la gouvernance des plateformes crypto. Les régulateurs mondiaux observent attentivement cette crise. L’Union européenne, avec son règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), impose déjà des normes de sécurité et de transparence. Les États-Unis pourraient suivre, notamment après l’attribution officielle de l’attaque à la Corée du Nord par le FBI.

Les utilisateurs, de leur côté, prennent conscience de leur pouvoir. Le retrait massif du 1er novembre constitue un vote de défiance, mais aussi un signal : les investisseurs n’acceptent plus l’opacité et l’amateurisme en matière de sécurité. Binance a annoncé que les volumes de retrait ont décliné et se stabilisent depuis le 2 novembre, tandis que les dépôts restent substantiels.