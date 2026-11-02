Mois sans tabac 2026 : les gestes du quotidien deviennent un défi collectif

L’édition 2026 du Mois sans tabac, lancée le 1er novembre, ajoute deux animations numériques : « Mains sans tabac » et « Team Stoppeurs ». Cette année, la campagne nationale mise aussi sur les habitudes, les témoignages et l’entraide pour accompagner les personnes qui souhaitent arrêter de fumer.

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La Rédaction
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Mois sans tabac 2026 : les gestes du quotidien deviennent un défi collectif © Social Mag
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Le Mois sans tabac a commencé le 1er novembre 2026 avec une nouveauté qui dépasse le seul accompagnement médical : la campagne cherche à transformer les gestes et les habitudes sociales associés à la cigarette. Dans son communiqué du 30 octobre, Santé publique France présente deux animations numériques inédites, « Mains sans tabac » et « Team Stoppeurs », au cœur de cette onzième édition.

« Mains sans tabac » : remplacer les gestes associés à la cigarette

La première animation, baptisée « Mains sans tabac », propose des tutoriels pour remplacer les gestes liés au tabagisme par d’autres habitudes. Le principe s’adresse à une dimension très concrète de la vie quotidienne : les pauses, les automatismes et les moments où la cigarette accompagne une activité.

Cette approche met en lumière une difficulté familière aux personnes qui souhaitent arrêter : la place prise par la cigarette dans les routines, au-delà de la dépendance à la nicotine. Les tutoriels constituent un outil complémentaire au suivi proposé par les professionnels de santé, et non un traitement à eux seuls.

Une « Team Stoppeurs » suivie sur les réseaux sociaux

La deuxième nouveauté repose sur une animation avec l’influenceur Hugo tout seul et une coach tabacologue. Ensemble, ils accompagnent la « Team Stoppeurs » au fil de son défi. Santé publique France entend ainsi rendre visibles les efforts, les difficultés et la motivation des participants, plutôt que de limiter la campagne à un message ponctuel.

La mobilisation passe aussi par des témoignages d’anciens fumeurs diffusés à la télévision, sur les plateformes numériques et sur Facebook, Instagram ou TikTok. Le partenariat avec le groupe M6 est renouvelé, avec la participation d’Éric Antoine à la campagne. Le défi de trente jours prend ainsi la forme d’une expérience partagée, à laquelle les proches peuvent également apporter du soutien.

Une mobilisation nationale qui se poursuit après le 1er novembre

Il reste possible de rejoindre le dispositif après son lancement. Les inscriptions demeurent ouvertes sur le site du Mois sans tabac, où les participants trouvent un suivi et des ressources pour organiser leur tentative d’arrêt.

Selon Santé publique France, plus de 18 000 pharmacies distribuent des kits d’accompagnement. Des actions d’information sont aussi organisées dans des lieux de passage, notamment des centres commerciaux et des gares. Une carte sur le site de l’opération permet de retrouver les relais et les événements proposés dans les différentes régions.

La dimension collective répond à un besoin important : d’après les données citées par les organisateurs, 55 % des fumeurs quotidiens souhaitent arrêter. L’Assurance maladie rappelle que l’accompagnement et la participation au défi améliorent les chances de réussite.

Pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés individuellement, le 39 89 permet de parler gratuitement à un tabacologue du lundi au samedi, de 8 heures à 20 heures. L’application Tabac info service propose également un suivi personnalisé. Les nouvelles animations numériques viennent s’ajouter à ces possibilités, avec une ambition simple : faire de l’arrêt du tabac un changement de quotidien soutenu par d’autres personnes.

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