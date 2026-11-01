Rapatriés d’Indochine : une loi ouvre une réparation pour les familles passées par des centres d’accueil

La loi du 29 octobre 2026 reconnaît la responsabilité de l’État dans les conditions d’accueil indignes imposées à des rapatriés d’Indochine et à leurs familles. Elle prévoit une indemnisation forfaitaire pour certaines personnes ayant vécu dans des structures d’accueil entre 1954 et 1975, mais le barème et la liste des lieux restent à fixer par décret.

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La Rédaction
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Rapatriés d’Indochine : une loi ouvre une réparation pour les familles passées par des centres d’accueil © Social Mag
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La France a inscrit dans la loi une reconnaissance des préjudices subis par des rapatriés d’Indochine et leurs familles après leur arrivée sur le territoire national. Promulguée le 29 octobre et publiée au Journal officiel du 30 octobre 2026, la loi n° 2026-1008 prévoit une réparation financière pour des personnes ayant séjourné dans des structures d’accueil aux conditions de vie jugées indignes.

Une réparation liée au séjour dans certains centres

Le dispositif concerne les personnes visées par la reconnaissance de responsabilité de l’État à l’article premier : des rapatriés d’Indochine, y compris des civils, et des membres de leurs familles. Pour prétendre à la réparation prévue à l’article 3, elles doivent avoir effectivement séjourné entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 1975 dans une structure d’accueil figurant sur une liste qui sera fixée par décret.

Cette condition est essentielle : le seul fait d’être descendant d’un rapatrié ne suffit pas, à la lecture du texte, à établir un droit automatique à indemnisation. Les situations individuelles devront être appréciées au regard des critères légaux et des futurs textes d’application.

La loi retient le principe d’une somme forfaitaire calculée en fonction de la durée du séjour dans les structures concernées. Le montant est censé couvrir les préjudices de toute nature résultant de ces conditions d’accueil. Elle ne fixe toutefois ni somme par année de présence, ni barème définitif, ni liste exhaustive des établissements ouvrant droit à réparation : ces éléments sont renvoyés à un décret. Il serait donc prématuré d’annoncer un montant à percevoir ou une date de paiement.

Qui examinera les demandes et quel sera le traitement fiscal ?

L’article 4 confie à l’organisme chargé des anciens combattants et victimes de guerre la mission d’instruire les demandes et de statuer sur les réparations. La loi crée ainsi le cadre juridique d’un dispositif administratif, sans détailler encore toutes les pièces justificatives ni les modalités de dépôt. Aucun versement automatique ne résulte de la seule promulgation du texte.

Deux dispositions concernent directement le montant qui pourrait être conservé par les bénéficiaires. L’article 5 prévoit l’exonération d’impôt sur le revenu de cette somme forfaitaire en l’inscrivant dans le code général des impôts. L’article 6 prévoit également son exclusion de l’assiette de la contribution sociale généralisée selon les dispositions du code de la sécurité sociale. Il s’agit de règles spécifiques à cette réparation, et non d’une exonération générale de toutes les aides perçues par les personnes concernées.

Ce que les familles peuvent préparer

En attendant les décrets, les personnes susceptibles d’être concernées peuvent réunir les documents retraçant un séjour dans un centre d’accueil : correspondances administratives, attestations, documents de résidence ou archives familiales. Ces exemples ne constituent pas une liste officielle de justificatifs exigés ; les modalités seront précisées ultérieurement.

La loi établit aussi une journée nationale d’hommage fixée au 8 juin, en mémoire des morts pour la France en Indochine, des combattants et des rapatriés. Elle prévoit des lieux de mémoire, notamment à Noyant-d’Allier et Sainte-Livrade-sur-Lot, dont les modalités seront également définies par décret.

La portée du texte dépasse donc le versement d’une somme : son article premier reconnaît explicitement la responsabilité de la Nation pour les privations, atteintes aux libertés individuelles et traumatismes liés aux conditions d’accueil de ces populations. Pour les familles, la prochaine étape décisive sera la publication des décrets déterminant les centres éligibles, le barème et les démarches concrètes.

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