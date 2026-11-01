Airbnb promet 500 millions de dollars pour l’hébergement d’urgence : comment chaque séjour y contribue

Depuis le 28 octobre 2026, chaque séjour effectué sur Airbnb déclenche une contribution de 10 centimes de dollar à Airbnb.org, l’organisation qui finance des hébergements temporaires pour les personnes confrontées à une catastrophe ou à une crise. La plateforme annonce un soutien total de 500 millions de dollars sur cinq ans, combinant ce mécanisme à d’autres contributions. L’objectif est de parvenir à un million de nuitées gratuites par an d’ici 2030.

Un financement prélevé sur les recettes d’Airbnb

Le mécanisme, annoncé par Airbnb le 28 octobre, s’applique aux séjours effectivement réalisés, et non aux réservations annulées avant l’arrivée. La contribution de 0,10 dollar provient des recettes de l’entreprise. Selon celle-ci, elle n’augmente pas le montant facturé au voyageur et ne réduit pas la rémunération de l’hôte.

Le chiffre de 500 millions de dollars constitue l’enveloppe de soutien visée pour les cinq prochaines années. Il ne correspond pas au seul produit des dix centimes prélevés sur chaque séjour : Airbnb.org détaille un financement associant ces versements, d’autres apports de l’entreprise et des dons. Airbnb indique vouloir maintenir son engagement même si le nombre de réservations ne suffit pas à atteindre le montant annoncé par ce seul canal.

Cette organisation, juridiquement distincte de la plateforme commerciale, utilise notamment des crédits de réservation pour permettre à des familles déplacées de séjourner temporairement dans des logements. Les propriétaires sont rémunérés, tandis que les bénéficiaires sont hébergés gratuitement. Les demandes passent généralement par des partenaires associatifs ou institutionnels mobilisés lors des crises.

Des logements gratuits après des incendies, des inondations ou pour accéder aux soins

Depuis sa création en 2020, Airbnb.org indique avoir financé plus de 1,6 million de nuitées dans plus de 135 pays. En 2025, l’organisation déclare avoir répondu à plus de 78 catastrophes, représentant 126 000 nuitées offertes aux personnes touchées et aux intervenants essentiels, selon son bilan public.

La nouvelle enveloppe doit aussi élargir les hébergements destinés aux familles contraintes de se déplacer pour des soins médicaux, ainsi qu’aux personnes quittant des situations de violences. Des partenariats sont annoncés notamment en Australie, au Brésil, au Canada, en Espagne et aux États-Unis. L’entreprise prévoit un déploiement de l’aide aux déplacements médicaux dans plus de vingt pays d’ici la fin de 2026.

Le modèle répond à un besoin précis : offrir rapidement un lieu où dormir, cuisiner et rester avec ses proches pendant les premiers jours ou semaines d’une situation d’urgence. Il dépend de la disponibilité des logements et de la mobilisation des partenaires locaux.

En France, un dispositif déjà mobilisé lors des feux de forêt

Le lien avec les ménages français est concret. Lors des incendies en Gironde et dans les Landes, Airbnb.org a travaillé avec des communes, la préfecture de Gironde et des acteurs du logement social pour proposer des hébergements temporaires. L’organisation fait état de 3 000 nuitées gratuites dans le cadre de cette mobilisation. Elle a également coopéré avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour loger des équipes intervenant sur les feux, comme le précise sa présentation européenne.

La plateforme répertorie par ailleurs des réponses d’urgence en cours dans plusieurs régions du monde, notamment en France, en Espagne, en Indonésie et en Amérique latine. Les personnes concernées peuvent consulter les opérations et les organismes partenaires sur la page dédiée d’Airbnb.org. Les critères d’accès dépendent de chaque opération.

Une aide immédiate, mais pas une réponse à la crise durable du logement

L’annonce intervient alors que les plateformes de location touristique sont régulièrement critiquées pour leur contribution possible à la raréfaction des logements disponibles à l’année dans certaines villes. Les deux sujets doivent être examinés séparément : l’hébergement d’urgence apporte une solution temporaire à des personnes déplacées, tandis que la disponibilité des résidences permanentes dépend de politiques du logement plus larges.

Dans un reportage publié le 29 octobre, Associated Press rapporte les réserves de spécialistes de l’habitat : les nuitées gratuites peuvent limiter les difficultés immédiatement après une catastrophe, mais les familles doivent ensuite pouvoir retrouver un logement stable. Le directeur général d’Airbnb, Brian Chesky, défend pour sa part le financement de l’association comme une action distincte de la responsabilité de la plateforme sur son activité principale.

Le véritable indicateur de réussite sera donc le nombre de personnes effectivement hébergées, la rapidité de leur prise en charge et la capacité de l’organisation à étendre ses partenariats. L’objectif d’un million de nuitées annuelles est fixé pour 2030 ; les résultats devront être appréciés au fil des interventions.