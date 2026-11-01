Depuis deux mois, les Français signalent massivement les appels de démarchage. Mais derrière ces 43 000 plaintes se cache une question dérangeante : les entreprises de télécommunications font-elles réellement leur part pour protéger leurs clients, ou laissent-elles délibérément des failles pour que les démarcheurs passent ? Malgré l’interdiction légale entrée en vigueur le 11 août 2026, les appels indésirables persistent à un rythme alarmant. Entre début août et fin septembre, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enregistré 43 000 signalements. Un chiffre qui révèle l’impuissance des autorités face à un système où chacun se renvoie la responsabilité.

La loi du 11 août 2026 : un encadrement que les entreprises contournent

L’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement préalable documenté devait marquer un tournant. Pourtant, les appels indésirables continuent de harceler les consommateurs avec une régularité qui interroge. Yannick, 21 ans, témoigne : « Ils appellent une, deux fois par semaine, généralement. Donc c’est assez récurrent. C’est vraiment de la pub, je coupe mon interlocuteur, je dis : ‘Je suis désolé, je ne suis pas intéressé’, je raccroche. » Son expérience n’a rien d’isolé. Elle reflète celle de 97 % des Français qui se déclarent agacés par ces pratiques, selon une enquête de Que Choisir Ensemble publiée en février 2026.

43 000 signalements : le fossé entre la loi et la réalité

En deux mois seulement, les plateformes gouvernementales ont enregistré 43 000 plaintes. Ce volume représente plus de 15 % du total annuel de 2025, qui s’élevait à 287 000 signalements. La progression est vertigineuse. Elle prouve que la loi n’intimide ni les centres d’appels étrangers ni les entreprises françaises récalcitrantes. Les secteurs de la rénovation énergétique, de l’assurance et des télécommunications figurent parmi les principaux contrevenants. Pourtant, ces mêmes secteurs bénéficient souvent de la complicité passive des opérateurs qui fournissent les lignes téléphoniques.

L’effondrement de Bloctel : quand la solution étatique faiblit face aux acteurs privés

Bloctel, le service public censé protéger les consommateurs, a fermé définitivement ses portes à l’été 2026. La raison ? Un vol massif de numéros qui a transformé la plateforme en réservoir de contacts pour démarcheurs. Cette faillite symbolique illustre l’incapacité de l’État à imposer une régulation efficace sans la coopération active des opérateurs téléphoniques. Ces derniers possèdent pourtant tous les outils techniques pour filtrer les appels indésirables à la source.

Le vol massif de numéros : une faille de sécurité révélatrice

Le piratage de Bloctel n’est pas un simple incident technique. Il révèle une négligence structurelle dans la protection des données personnelles. Les numéros inscrits pour échapper au démarchage se sont retrouvés entre les mains de ceux qu’ils devaient fuir. Cette ironie tragique soulève une interrogation : qui surveille réellement la chaîne de responsabilité ? Les opérateurs, qui détiennent l’infrastructure, se contentent de fournir des applications tierces comme Saracroche ou Orange Téléphone. Mais ces solutions restent optionnelles, payantes pour certaines, et surtout insuffisantes face à l’ampleur du phénomène.

Qui devrait vraiment protéger les consommateurs ?

La question de la responsabilité sociale des entreprises de télécommunications se pose avec acuité. Pourquoi les opérateurs n’intègrent-ils pas systématiquement un filtrage automatique des indicatifs commerciaux ? Depuis le 1er janvier 2023, les appels professionnels utilisent des préfixes dédiés (0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949, 09475 à 09479). Bloquer ces numéros par défaut serait techniquement simple. Pourtant, cette protection basique reste à la charge de l’utilisateur, qui doit manuellement configurer son téléphone ou télécharger une application. Les tests de solutions anti-démarchage montrent que les consommateurs doivent se débrouiller seuls.

Ce que vous pouvez faire : trois actions pour faire valoir vos droits

Face à l’inaction des acteurs institutionnels et privés, les consommateurs disposent néanmoins de leviers juridiques et techniques pour se défendre. Trois méthodes se sont révélées particulièrement efficaces lors de tests indépendants réalisés en octobre 2026.

Bloquer les indicatifs commerciaux : une protection basique que tout opérateur devrait offrir

La première solution consiste à filtrer manuellement les indicatifs commerciaux. Sur iPhone, les réglages natifs permettent de bloquer automatiquement tous les numéros commençant par les préfixes réservés aux démarcheurs. Cette manipulation, accessible dans les paramètres de l’application Téléphone, empêche la sonnerie sans intervention humaine. Sur Android, des applications comme Saracroche bloquent plus de 15 millions de numéros identifiés comme spam. Mais pourquoi cette fonctionnalité n’est-elle pas activée par défaut sur tous les smartphones vendus en France ? La réponse tient probablement aux relations commerciales entre opérateurs et démarcheurs, qui partagent parfois les mêmes actionnaires.

Invoquer votre droit RGPD : l’opposition légale au traitement de vos données

L’article 21 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) offre une arme juridique redoutable. Lors d’un appel de démarchage, prononcer cette phrase suffit : « Je vous informe que je m’oppose à tout traitement de mes données personnelles et vous demande de supprimer immédiatement mon numéro de vos fichiers, conformément à l’article 21 du Règlement général sur la protection des données. » Cette invocation oblige légalement le démarcheur à retirer le numéro de toutes ses listes sous peine de sanctions pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial. Pourtant, combien de Français connaissent ce droit ? L’information reste confidentielle, alors qu’elle devrait figurer sur toutes les factures d’opérateurs.

Signaler au 33 700 : participer à l’action collective contre les contrevenants

Pour les SMS frauduleux, le signalement au 33 700 permet aux opérateurs de prendre des mesures contre les expéditeurs abusifs. Ce service gratuit, géré par les opérateurs eux-mêmes, fonctionne efficacement. Il prouve que lorsque les télécoms veulent agir, ils en ont les moyens. Pourquoi cette réactivité ne s’applique-t-elle pas aux appels vocaux ? La réponse tient probablement au fait que les SMS frauduleux menacent directement l’infrastructure des opérateurs, tandis que les appels de démarchage génèrent du trafic, donc des revenus indirects. Cette différence de traitement illustre parfaitement où se situent les priorités des entreprises de télécommunications, comme le souligne notre guide sur les droits face aux arnaques.

Amendes insuffisantes et secteurs impunis : l’exemple de la rénovation énergétique

En 2025, les autorités ont prononcé 11 millions d’euros d’amendes contre les entreprises contrevenant aux règles du démarchage téléphonique. Ce montant peut sembler dissuasif. Il ne l’est pas. Rapporté au chiffre d’affaires des grandes entreprises de télécommunication ou des plateformes de démarchage, il représente une goutte d’eau. Pire encore, certains secteurs continuent en toute impunité. Le démarchage dans la rénovation énergétique, interdit depuis 2020, persiste six ans plus tard. Les signalements dans ce secteur représentent une part significative des 43 000 plaintes enregistrées depuis août.

Pourquoi 11 millions d’euros d’amendes ne suffisent pas à arrêter les démarcheurs

Cyril Brosser, journaliste à l’UFC-Que Choisir, résume la situation : « Il faut vraiment qu’il y ait des contrôles de la part de la Répression des fraudes et des sanctions lourdes qui sont prévues dans cette loi à l’encontre des récalcitrants. Et c’est comme ça qu’à long terme, toutes les entreprises vont s’y soumettre et que le démarchage va vraiment baisser. » Son analyse met le doigt sur le problème central : l’absence de contrôles systématiques. Les amendes actuelles fonctionnent comme un coût d’exploitation acceptable pour des entreprises qui génèrent des millions de revenus grâce au démarchage. Tant que le risque de sanction restera inférieur au bénéfice potentiel, rien ne changera. Cette logique économique rappelle celle des inégalités structurelles dans l’accès aux droits sociaux.

Vers une responsabilité renforcée des opérateurs télécom

La solution ne viendra pas uniquement de sanctions plus lourdes. Elle passera par une responsabilisation des opérateurs téléphoniques. Ces entreprises, qui se présentent volontiers comme des acteurs engagés dans la RSE, doivent assumer leur rôle de gardiens de l’infrastructure. Bloquer par défaut les indicatifs commerciaux, informer systématiquement les clients de leurs droits RGPD, collaborer activement avec la DGCCRF pour identifier les contrevenants : autant de mesures simples qui transformeraient radicalement la situation. Mais cela nécessiterait une volonté politique forte et une pression citoyenne constante. Les 43 000 signalements de ces deux derniers mois montrent que cette pression existe. Reste à savoir si les pouvoirs publics et les opérateurs sauront enfin l’entendre.