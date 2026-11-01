Auchan, U, Leclerc : un pudding Arla Protein rappelé pour un risque de fragments de verre

Un lot de pudding au chocolat Arla Protein de 200 g, vendu dans toute la France par Auchan, Système U et Leclerc, est rappelé en raison d’un risque potentiel de présence de fragments de verre. La procédure a été publiée le 30 octobre 2026 sur RappelConso, le portail officiel des rappels de produits. Les personnes qui possèdent un pot concerné sont invitées à ne pas le consommer.

Quel pudding Arla Protein est concerné par le rappel ?

Le rappel vise le pudding chocolat Arla Protein de 200 g. Pour identifier précisément le produit, trois indications doivent être comparées avec celles figurant sur l’emballage :

Code-barres (GTIN) : 5711953197529 ;

5711953197529 ; Numéro de lot : ES26251001 ;

ES26251001 ; Date de durabilité minimale : 11 janvier 2027.

La fiche officielle indique également une date de production au 15 juin 2026 et précise que le produit doit être conservé au réfrigérateur. La procédure porte sur le lot identifié, et non sur l’ensemble des produits de la marque.

Dans quelles enseignes ce dessert a-t-il été vendu ?

Le fabricant Arla Foods France a déclaré une distribution sur l’ensemble du territoire français, dans les réseaux Auchan, Système U et Leclerc. La fiche ne donne pas de période de commercialisation : il est donc préférable de vérifier les références du pot, quelle que soit la date à laquelle il a été acheté.

Le motif communiqué est la présence potentielle de fragments de bris de verre. Leur ingestion pourrait provoquer des blessures. Le rappel est volontaire et les informations ont été transmises par le professionnel aux autorités.

Que faire si vous avez acheté le lot rappelé ?

La consigne officielle est de ne plus consommer le pudding concerné. Les consommateurs peuvent le rapporter au point de vente pour obtenir un remboursement ou le détruire. Un numéro de contact est indiqué par le fabricant : 07 71 44 50 97.

Pour toute vérification, la fiche RappelConso n° 2026-10-0288 fait référence. Si un produit concerné apparaît encore en rayon, les consommateurs peuvent le signaler sur SignalConso.

Ce rappel illustre l’importance de conserver ou de retrouver les références de lot figurant sur les emballages alimentaires : elles permettent de distinguer les produits concernés d’autres références similaires.