Honda RN0 : le constructeur dévoile un VTT électrique de 24 kg avec 100 Nm de couple

Honda a dévoilé le 3 novembre 2026, au salon de Milan, le RN0, un VTT à assistance électrique développé avec le spécialiste allemand ROTWILD. Avec ce modèle, le constructeur japonais vise le segment haut de gamme des vélos tout-terrain, en misant sur une architecture de cadre inspirée de son expérience motocycliste.

Un cadre carbone et une assistance de 100 Nm

Selon le communiqué officiel de Honda, le RN0 pèse environ 24 kg. Il reçoit un cadre monocoque en carbone et un bras oscillant arrière dont la conception doit conjuguer rigidité et capacité d’absorption des irrégularités du terrain. Trois tailles de cadre sont annoncées : S, M et L.

Le système d’assistance Shimano revendique un couple maximal de 100 Nm et une puissance maximale de 750 W, avec une batterie de 720 Wh. Il propose un réglage automatique de l’assistance selon la pente et l’effort de pédalage, ainsi qu’une fonction de changement automatique des rapports. Ces valeurs techniques communiquées par le fabricant ne préjugent pas des configurations réglementaires qui seront proposées sur chaque marché européen.

Des équipements destinés aux pratiquants exigeants

La fiche présentée par Honda mentionne une fourche FOX 36 FLOAT Factory Kashima offrant 160 mm de débattement, un amortisseur FOX FLOAT X Factory Kashima, des freins Shimano Deore XT à quatre pistons et des roues de 29 pouces à l’avant et 27,5 pouces à l’arrière. Cette combinaison privilégie la stabilité sur les terrains accidentés et la maniabilité dans les passages techniques.

Un écran couleur de 2,2 pouces intégré au tube supérieur affiche les principales informations de conduite. Une prise USB-C permet de recharger un appareil, tandis qu’une application Shimano donne accès à certains réglages et au verrouillage électronique.

Prix, autonomie et commercialisation : les informations attendues

Honda n’a pas communiqué dans cette présentation de tarif public français, de calendrier de livraison en France ni d’autonomie normalisée. Pour un acheteur, ces éléments seront déterminants : une batterie de 720 Wh renseigne sur la capacité énergétique, mais la distance réellement parcourue dépend notamment du dénivelé, de l’assistance choisie, du terrain et du poids transporté.

Cette première mondiale marque surtout l’entrée de Honda dans une nouvelle catégorie commerciale, au croisement des loisirs de plein air, du vélo sportif et de l’assistance électrique premium.