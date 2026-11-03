Blocages des lycées le 3 novembre : pourquoi les étudiants relancent la mobilisation partout en France

Les appels aux blocages de lycées et d’universités reprennent mardi 3 novembre 2026. L’Union étudiante et l’Union syndicale lycéenne veulent prolonger la mobilisation jeudi, dans un mouvement qui met au premier plan les conditions d’études et les moyens accordés à l’éducation.

La nouvelle séquence a été annoncée samedi 31 octobre par les organisations étudiantes et lycéennes. Selon les déclarations recueillies par TF1 Info avec l’AFP, les syndicats appellent à des actions mardi et jeudi, puis à rejoindre les mobilisations sociales du 5 novembre. Le mouvement concerne plusieurs territoires et dépasse le seul cortège parisien.

Pourquoi les blocages reprennent-ils le 3 novembre ?

Les organisations dénoncent les effectifs chargés, les difficultés de remplacement des enseignants, l’état de certains bâtiments et les obstacles à la poursuite d’études. L’Union étudiante a réaffirmé ses revendications dans un communiqué du 26 octobre, après les annonces gouvernementales.

La contestation a repris lundi 2 novembre, après les vacances scolaires. Selon Reuters, le ministère de l’Éducation dénombrait 41 établissements bloqués ou concernés par des tentatives de blocage en début de journée, une ampleur inférieure à celle des précédentes semaines. Ce chiffre décrit la situation de lundi et ne préjuge pas de la participation mardi.

Des réponses gouvernementales jugées insuffisantes

Le ministre de l’Éducation Édouard Geffray a présenté plusieurs pistes, parmi lesquelles un plafonnement des effectifs de certaines classes, des moyens pour la rénovation des bâtiments scolaires et des places supplémentaires dans l’enseignement supérieur, selon Reuters. Les représentants mobilisés estiment que ces propositions ne répondent pas suffisamment à leurs demandes.

La question de l’accès aux cours reste centrale pour les familles et les élèves. Les blocages peuvent perturber les enseignements et les préparations aux examens. Les organisations étudiantes défendent pour leur part la poursuite des actions collectives afin d’obtenir des engagements supplémentaires.

Une semaine de mobilisation au-delà de Paris

La recherche « manifestation paris 3 novembre » correspond à une journée de contestation dont les enjeux sont nationaux. Les appels aux blocages dans les lycées et universités, puis à la mobilisation du jeudi 5 novembre, structurent la semaine. Les modalités et l’ampleur des actions varient selon les établissements et les villes.

Les prochains bilans du ministère et des organisations permettront de mesurer la participation effective. À ce stade, l’information certaine est l’appel national renouvelé et la reprise des actions depuis le 2 novembre.