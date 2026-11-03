Grève du 5 novembre : les premiers avis SNCF tombent, voici quand vérifier votre train

À l’approche de la grève du jeudi 5 novembre 2026, les voyageurs disposent de premières informations concrètes sur plusieurs réseaux régionaux. Des avis de circulation relayés le 3 novembre annoncent des perturbations en Pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine et en Centre-Val de Loire. Le nombre de trains supprimés dépendra des lignes : il faut vérifier son trajet plutôt que se fier à une prévision nationale uniforme.

Grève SNCF du 5 novembre : des perturbations déjà annoncées dans plusieurs régions

Le relevé des alertes de transport consultées le 3 novembre reproduit notamment des messages des réseaux TER. En Pays de la Loire, les voyageurs sont invités à vérifier les horaires dès le mardi 3 novembre à 17 heures. En Nouvelle-Aquitaine, un avis prévient que la circulation sera perturbée jeudi et recommande de consulter le trajet la veille à partir de 17 heures. En Centre-Val de Loire, une période de perturbations est annoncée du mercredi 4 novembre à 19 heures au vendredi 6 novembre à 8 heures.

Ces messages constituent des alertes régionales : ils ne fournissent pas un pourcentage national de trains annulés. Pour connaître la situation exacte d’un déplacement, la recherche par gare, numéro de train et date reste la démarche la plus fiable.

À quelle heure savoir si votre TER circule ?

Le site officiel TER Mobigo rappelle qu’en cas de mouvement social, le programme de circulation est mis à disposition la veille à partir de 17 heures sur le site régional, SNCF Connect ou les applications de mobilité. Les modalités peuvent varier selon les réseaux et les transporteurs.

Un voyageur ayant une correspondance doit contrôler chaque segment séparément. Pour un déplacement en TGV, OUIGO ou Intercités, il convient de consulter le dossier de réservation et les messages de l’opérateur concerné. Les possibilités d’échange et de remboursement dépendent du billet et des dispositions annoncées pour le train.

Écoles, travail, rendez-vous : comment s’organiser sans anticiper des annulations imaginaires

Le mouvement s’inscrit dans une mobilisation interprofessionnelle portant notamment sur les rémunérations et les services publics. Le Parisien a détaillé le 3 novembre les secteurs susceptibles d’être concernés, dont les transports et l’éducation. L’ampleur effective des perturbations dans chaque établissement ou service reste à confirmer localement.

Pour les familles, la priorité est de consulter les communications de l’école, de la cantine ou du service de transport utilisé, puis de préparer une solution alternative si une suppression est confirmée. Les salariés qui dépendent du train peuvent informer leur employeur des difficultés identifiées et examiner les possibilités d’aménagement d’horaires ou de télétravail. Une annonce de grève ne vaut pas automatiquement fermeture d’un établissement ni annulation d’un train.

Les prochains bulletins de circulation préciseront les trains maintenus. Les informations doivent être revérifiées jusqu’au départ, particulièrement lorsque plusieurs opérateurs interviennent sur le même trajet.