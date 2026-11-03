Grève du 5 novembre : les premiers trains touchés, les horaires précis attendus mercredi

La SNCF a communiqué mardi 3 novembre ses premières prévisions pour la grève interprofessionnelle du jeudi 5 novembre. Le trafic des TGV devrait être légèrement perturbé. La situation s’annonce plus difficile pour les Intercités, les TER et les trains et RER franciliens exploités par SNCF Voyageurs. À ce stade, l’entreprise ne donne pas encore de nombre national de trains supprimés.

Pour les salariés qui prennent le train chaque matin, cette distinction compte. Un trajet habituel en TER ou en Transilien peut être affecté même si les grandes lignes conservent une offre plus importante. Les prévisions détaillées par ligne doivent être rendues publiques mercredi 4 novembre.

Ce que les voyageurs peuvent vérifier dès maintenant

En Île-de-France, Transilien a publié mardi à 17 heures une première information officielle. Plusieurs lignes sont annoncées perturbées, d’autres doivent fonctionner normalement et certaines connaîtront des suppressions. L’opérateur invite à consulter les départs avant de rejoindre une gare.

La veille du mouvement, à partir de 17 heures, les itinéraires et fiches horaires de Transilien doivent intégrer les suppressions prévues. Les usagers peuvent donc comparer leur trajet habituel avec les départs réellement maintenus, et vérifier également leur correspondance. Un train qui circule ne garantit pas que le suivant sera assuré.

Pour les voyages régionaux ou à longue distance, il faut consulter les informations de circulation communiquées par l’opérateur du train concerné. Les premiers avis nationaux ne permettent pas encore d’affirmer qu’une liaison précise sera supprimée. Mieux vaut éviter de modifier un billet uniquement sur la base d’une prévision générale.

Une journée de mobilisation sur les salaires et l’emploi

La journée du 5 novembre s’inscrit dans un mouvement social national interprofessionnel. Les organisations syndicales mobilisées mettent notamment en avant les salaires et l’emploi. Selon les prévisions SNCF rapportées mardi par l’AFP, les perturbations seront plus marquées sur les services du quotidien que sur les TGV.

Pour les familles, la difficulté peut aussi concerner les trajets combinant train, bus et marche jusqu’au lieu de travail ou à l’établissement scolaire. Il est prudent de préparer un itinéraire de rechange, de prévenir son employeur en cas de risque de retard et, lorsque c’est possible, d’envisager le télétravail. Ces précautions ne signifient pas que toutes les lignes seront interrompues.

Le rendez-vous décisif reste la publication des horaires détaillés mercredi 4 novembre. Les voyageurs disposeront alors d’informations plus précises pour organiser leurs déplacements du jeudi, sans confondre appel à la grève et suppression effective de leur train.