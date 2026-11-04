Livret A : le plafond pourrait atteindre 30 000 euros, mais rien ne change encore pour les épargnants

Le plafond du Livret A pourrait passer de 22 950 euros à un montant compris entre 25 000 et 30 000 euros en février 2027. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé cette intention le 3 novembre, mais le seuil exact reste à déterminer. Pour les ménages, la différence est importante : aucun versement supplémentaire n’est encore autorisé au titre de cette annonce.

Selon les informations diffusées par l’AFP, le gouvernement entend utiliser la collecte supplémentaire pour soutenir notamment l’adaptation des bâtiments publics au changement climatique. La rénovation de lycées et de collèges figure parmi les usages évoqués.

Combien pourrait-on déposer en plus ?

Le plafond actuel de 22 950 euros concerne les versements sur le Livret A d’un particulier. Un passage à 25 000 euros ouvrirait une marge supplémentaire de 2 050 euros ; un passage à 30 000 euros la porterait à 7 050 euros. Ces montants ne sont que des exemples calculés à partir de la fourchette annoncée, pas une décision déjà applicable.

Les intérêts crédités sur un Livret A peuvent déjà porter son solde au-delà du plafond de versement. Un titulaire dont le compte dépasse 22 950 euros grâce aux intérêts ne bénéficie donc pas automatiquement d’une nouvelle capacité de dépôt équivalente à la différence entre son solde et le futur plafond. Les modalités définitives devront être précisées.

Le relèvement envisagé profitera surtout aux épargnants qui disposent de liquidités supplémentaires et dont le Livret A approche déjà le plafond. Il ne versera aucune prime et n’augmentera pas mécaniquement le solde des autres détenteurs.

Le taux d’intérêt est une question distincte

Depuis le 1er août 2026, le Livret A est rémunéré à 1,7 % par an, conformément à la communication de la Banque de France. Le Premier ministre a aussi évoqué une possible hausse du taux, mais aucun nouveau chiffre ni calendrier définitif n’a été fixé dans l’annonce du 3 novembre.

Les intérêts du Livret A restent exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et les sommes déposées demeurent disponibles. Ces caractéristiques ne doivent pas être confondues avec le plafond : celui-ci limite les nouveaux versements, non les retraits ni la capitalisation des intérêts.

Le gouvernement doit encore préciser le montant retenu et les conditions d’entrée en vigueur. En attendant la publication des règles applicables, les titulaires doivent continuer à se référer au plafond actuel de 22 950 euros pour leurs versements.