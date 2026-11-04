Grève du 5 novembre : les premières prévisions SNCF annoncent des perturbations sur les TER et RER

La SNCF a communiqué le 3 novembre ses premières prévisions pour la journée de mobilisation du jeudi 5 novembre. Les TGV devraient être légèrement touchés, tandis que les trains régionaux et franciliens seront davantage perturbés. Les horaires détaillés sont attendus mercredi.

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La Rédaction
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Grève du 5 novembre : les premières prévisions SNCF annoncent des perturbations sur les TER et RER © Social Mag
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Les voyageurs qui comptent prendre le train jeudi 5 novembre 2026 disposent d’un premier avertissement. Selon les prévisions communiquées mardi 3 novembre, la SNCF s’attend à un trafic légèrement perturbé sur les TGV, mais à des perturbations plus sensibles sur les Intercités, TER et trains franciliens. Le mouvement s’inscrit dans une journée de grève interprofessionnelle consacrée notamment aux salaires et à l’emploi.

Ces premières indications, rapportées par Europe 1 avec l’AFP le 3 novembre, ne constituent pas encore un horaire définitif pour chaque ligne. Le nombre de trains maintenus dépendra des services et des territoires.

Les lignes franciliennes déjà concernées

Sur son site d’information voyageurs, Transilien confirme que certains trains et RER exploités par SNCF Voyageurs pour Île-de-France Mobilités seront perturbés. Une première grille distingue les lignes où le service devrait rester normal de celles où des suppressions ou des perturbations plus fortes sont prévues.

Le site officiel, actualisé mardi 3 novembre à 17 heures, annonce des prévisions détaillées à partir du mercredi 4 novembre à 17 heures. Il recommande de consulter les itinéraires et horaires avant le départ : les résultats de recherche de trajets doivent alors intégrer les suppressions annoncées.

Pour les salariés qui se déplacent quotidiennement en train, cette distinction est essentielle. Une prévision générale de trafic perturbé ne signifie pas que chaque train sera supprimé. À l’inverse, une circulation seulement légèrement perturbée sur les TGV n’exclut pas des modifications sur certains trajets.

Ce que les voyageurs peuvent vérifier dès mercredi

Le réflexe le plus utile consiste à consulter le numéro et l’horaire précis du train envisagé sur le site ou l’application de l’opérateur, puis à renouveler cette vérification avant de partir jeudi. Pour les correspondances entre TER, RER et grandes lignes, il faut regarder l’ensemble du parcours et pas seulement son premier segment.

Le mouvement intervient dans un contexte de revendications salariales portées par plusieurs organisations syndicales. Les informations recueillies le 3 novembre par TourMaG évoquent également des appels à la mobilisation dans d’autres secteurs des transports, sans permettre de déduire un niveau uniforme de perturbation sur tous les réseaux.

Pour les usagers franciliens, le rendez-vous déterminant reste donc la publication des horaires détaillés mercredi à 17 heures. C’est à partir de ces informations ligne par ligne qu’il sera possible d’organiser plus précisément les trajets du jeudi.

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