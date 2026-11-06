CAF : le versement du 5 novembre ne signifie pas toujours un crédit immédiat sur le compte

La Caisse d’allocations familiales a fixé au jeudi 5 novembre 2026 le versement mensuel des prestations correspondant au mois d’octobre. Cette date figure dans le calendrier officiel de la CAF, qui concerne notamment les allocations familiales, les aides au logement, le RSA, la prime d’activité et l’allocation aux adultes handicapés.

Mais la date de versement ne correspond pas nécessairement à celle où la somme devient visible sur le compte du bénéficiaire. La CAF précise que le crédit bancaire peut demander jusqu’à trois jours ouvrés selon les établissements. Les caisses locales rappellent également que les délais de traitement peuvent varier.

Pourquoi un versement peut apparaître plus tard

La CAF transmet les paiements aux banques à la date prévue. Chaque banque applique ensuite ses propres délais de traitement et d’inscription au compte. Un bénéficiaire qui ne voit pas immédiatement son aide le jeudi 5 novembre ne doit donc pas conclure, sur ce seul constat, que son dossier a été suspendu.

Pour contrôler la situation, le premier réflexe consiste à consulter l’espace personnel « Mon Compte » sur le site de la CAF ou dans l’application officielle. On peut y retrouver les derniers versements et vérifier les coordonnées bancaires enregistrées. En cas de délai anormal ou d’absence de paiement indiqué, un contact avec la caisse compétente permet de clarifier le dossier.

Le calendrier de fin d’année comporte aussi une particularité : le paiement suivant est annoncé pour le vendredi 4 décembre 2026, le 5 décembre tombant un samedi. Cette règle d’anticipation figure dans les informations publiées par la CAF.

La caisse met enfin en garde contre les messages circulant sur les réseaux sociaux qui annoncent de faux changements de dates. Le calendrier officiel et l’espace personnel restent les références pour distinguer un simple délai bancaire d’une difficulté propre au dossier.