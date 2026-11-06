CAF : le versement du 5 novembre est parti, mais son arrivée sur le compte peut prendre plusieurs jours

La Caisse d’allocations familiales a fixé au jeudi 5 novembre 2026 son versement mensuel. Le paiement concerne notamment les allocations familiales, les aides au logement, le RSA et la prime d’activité. La date de réception dépend ensuite de chaque banque.

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La Rédaction
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CAF : le versement du 5 novembre est parti, mais son arrivée sur le compte peut prendre plusieurs jours © Social Mag
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La Caisse d’allocations familiales a prévu le paiement mensuel de ses prestations le jeudi 5 novembre 2026. Cette date correspond au transfert des fonds vers les établissements bancaires, et non nécessairement à leur apparition immédiate sur les comptes des allocataires.

La distinction est importante pour les ménages qui attendent une aide au logement, le revenu de solidarité active, la prime d’activité ou les allocations familiales. Un versement qui n’apparaît pas encore dans les opérations bancaires le jour prévu n’indique donc pas automatiquement un problème de dossier.

Pourquoi le 5 novembre n’est pas toujours la date visible sur le compte

Selon la CAF, les paiements sont normalement effectués le 5 du mois. Lorsque cette date tombe un samedi, l’organisme avance l’opération au vendredi précédent ; lorsqu’elle tombe un dimanche, il la reporte au lundi suivant. Ce jeudi 5 novembre ne nécessitait aucun ajustement de calendrier.

La date d’arrivée effective varie toutefois selon la banque. L’organisme rappelle qu’un délai de traitement peut séparer l’ordre de paiement et le crédit sur le compte. Les bénéficiaires ont donc intérêt à consulter leur espace personnel avant de conclure à une absence de versement.

Les CAF versent chaque mois plus d’une vingtaine de prestations à près de 13,5 millions de foyers, d’après leur communiqué officiel. Les montants dépendent des droits individuels : le fait qu’un paiement soit programmé ne signifie pas que chaque allocataire perçoit la même somme.

Deux dates à connaître pour la fin de l’année

Le calendrier officiel fixe le prochain versement au vendredi 4 décembre 2026, car le 5 décembre tombe un samedi. Le paiement suivant est prévu le mardi 5 janvier 2027. Ces dates correspondent toujours aux opérations de la CAF vers les banques, et non à une garantie d’encaissement immédiat.

Pour vérifier un montant, la CAF recommande son espace « Mon Compte » sur caf.fr ou l’application « Caf – Mon Compte ». Il est également utile de contrôler les coordonnées bancaires enregistrées, notamment après un changement de compte.

En cas d’écart entre la somme attendue et le paiement affiché, la notification de droits et l’historique des versements permettent de distinguer un changement de situation d’un simple délai bancaire. La CAF précise que ses allocataires peuvent consulter leurs dix derniers versements depuis l’application.

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