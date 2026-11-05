Grève du 5 novembre : près de 10 % des agents de l’État mobilisés à la mi-journée

Le mouvement social du jeudi 5 novembre 2026 a donné lieu à un premier relevé officiel de participation dans la fonction publique. À la mi-journée, 9,89 % des agents de la fonction publique de l’État étaient comptabilisés comme grévistes, contre 4,60 % dans la fonction publique territoriale et 3,93 % dans la fonction publique hospitalière, selon le communiqué publié le 5 novembre par le ministère de l’Action et des Comptes publics.

Ces trois chiffres décrivent des périmètres administratifs différents. Ils ne constituent ni un taux unique de grévistes pour l’ensemble des salariés français, ni un décompte des manifestants dans les rues. Le relevé concerne les agents publics et une situation observée à la mi-journée, pas nécessairement le bilan définitif de la journée.

Une mobilisation plus forte dans les services de l’État

Le taux de 9,89 % est établi par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) pour le versant État. La Direction générale des collectivités locales (DGCL) communique pour sa part 4,60 % dans le versant territorial. Enfin, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) fait état de 3,93 % dans le versant hospitalier.

La comparaison montre une participation déclarée plus élevée dans le premier de ces trois ensembles. Elle ne permet pas de conclure que toutes les administrations ont été touchées de façon uniforme : les taux agrégés ne détaillent pas les différences entre ministères, collectivités, établissements ou catégories de personnels.

Le mouvement interprofessionnel porte notamment sur les rémunérations, l’emploi et les moyens des services publics. Les organisations syndicales ont appelé à des manifestations et à des arrêts de travail dans plusieurs secteurs. Mais les données du ministère ne couvrent pas les salariés du privé, ni la fréquentation des cortèges. Les perturbations dans les transports, par exemple, doivent être appréciées à partir des informations des opérateurs concernés et non extrapolées à partir des seuls taux de grévistes de la fonction publique.

Ce que ces chiffres disent, et ce qu’ils ne disent pas

Pour les usagers, un taux national ne suffit pas à savoir si un guichet, une école, un service municipal ou un établissement hospitalier a fonctionné normalement. L’effet concret dépend de la répartition des absences, des effectifs disponibles et de l’organisation locale du service. Un pourcentage relativement limité peut avoir des conséquences importantes dans une petite équipe, tandis qu’un autre service peut maintenir son activité.

Le communiqué gouvernemental fournit un point d’étape homogène pour les trois versants de la fonction publique. Il ne chiffre ni le nombre total de personnes ayant participé à la journée d’action ni les conséquences économiques de la grève. Un bilan ultérieur, s’il est publié, devra être distingué de cette photographie de mi-journée.