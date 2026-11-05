Grève du 5 novembre : une manifestation à Paris et des perturbations sur plusieurs lignes de RER

La journée du jeudi 5 novembre s’annonce compliquée pour une partie des voyageurs franciliens. Une manifestation est annoncée à Paris, au départ de Bastille à 14 heures, tandis que plusieurs lignes de trains et de RER doivent fonctionner avec une offre réduite. L’appel à la mobilisation est notamment relayé dans l’agenda publié le 3 novembre par Lutte ouvrière.

Le mouvement dépasse la seule capitale : l’organisation appelle à des grèves et manifestations dans plusieurs villes. À Paris, le parcours déposé par les syndicats part de la place de la Bastille. Les conditions de circulation peuvent évoluer aux abords du cortège au cours de l’après-midi.

Quels transports risquent d’être perturbés ?

Selon les prévisions de trafic rapportées par Le Bonbon, le RER B doit assurer environ un train sur deux au nord de Gare du Nord et deux trains sur trois au sud. Les prévisions citées annoncent également un train sur deux sur le RER C, un sur trois sur le RER D et deux sur trois sur le RER E.

Sur le réseau Transilien, plusieurs lignes sont concernées par des réductions de fréquence. Ces indications constituent des prévisions de service, et non un relevé en temps réel. Il reste donc préférable de vérifier le trajet précis avant de quitter son domicile, en particulier pour les correspondances et les derniers trains.

Le métro, les bus et les tramways exploités par la RATP sont pour leur part annoncés avec un trafic normal dans les informations disponibles. Cela n’exclut pas des ajustements ponctuels autour du parcours de la manifestation ou des effets de report des voyageurs vers des lignes moins perturbées.

Les précautions utiles pour la journée

Pour les salariés qui doivent se rendre au travail, mieux vaut anticiper un temps de parcours plus long, consulter les applications officielles de transport et, lorsque c’est possible, convenir en amont d’une organisation adaptée. Une prévision de circulation ne signifie pas que chaque train annoncé circulera exactement à l’heure.

Le rassemblement de 14 heures intervient alors que les déplacements du début d’après-midi peuvent déjà être chargés dans le centre de Paris. Les voyageurs qui traversent les secteurs proches de Bastille devront tenir compte d’éventuelles restrictions locales, sans présumer de fermetures de stations qui n’auraient pas été officiellement confirmées.