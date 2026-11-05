69% des Français ignorent les appels : Orange riposte avec Branded Call

Depuis 2024, les Français reçoivent moins d’appels non sollicités. Depuis août 2026, le démarchage abusif est interdit. Mais la confiance envers le téléphone reste fracturée. Orange lance Branded Call le 4 novembre 2026 pour restaurer cette confiance : une solution gratuite et accessible, conçue pour protéger tous les utilisateurs.

La crise : pourquoi les Français ne répondent plus au téléphone

Les données de l’Observatoire de la satisfaction client 2026 de l’ARCEP dressent un constat alarmant. 94% des consommateurs ont reçu au moins un appel ou SMS indésirable au cours des trois derniers mois. Face à ce harcèlement, 69% des Français ne répondent jamais ou rarement à un numéro inconnu. Cette défiance généralisée crée une situation paradoxale : les appels légitimes (livreurs, rendez-vous médicaux, services clients) tombent dans le vide. La fermeture de Bloctel en août 2026, remplacée par une interdiction pure et simple du démarchage sans consentement préalable, n’a pas suffi à rétablir la sérénité.

Les conséquences humaines pèsent lourd. Les personnes âgées, principales cibles des arnaques au faux conseiller bancaire ou au faux technicien, développent une anxiété chronique face au téléphone. Certaines renoncent à décrocher, s’isolant ainsi de leurs proches et des services essentiels. Les populations vulnérables subissent de plein fouet cette érosion de la confiance, perdant l’accès à des informations cruciales pour leur quotidien.

La réponse d’Orange : une technologie au service de la confiance

Branded Call : inclusivité par design (gratuit, sans barrière technique)

Le service déployé par Orange le 4 novembre 2026 affiche le nom des entreprises inscrites lors de leurs appels vers les clients mobiles. Aucune application à télécharger, aucun abonnement requis, aucune manipulation technique. Laetitia Orsini-Sharps, Directrice Grand Public d’Orange France, résume l’ambition : « L’abonné pourra prendre ses appels en toute confiance ». Cette approche universelle élimine les barrières numériques qui excluent souvent les seniors ou les personnes peu familières des smartphones. Clubic précise que le système fonctionne directement dans le cœur du réseau, garantissant une accessibilité totale.

Authentification MAN : garantir que seules les vraies entreprises s’affichent

Branded Call s’appuie sur le Mécanisme d’Authentification des Numéros (MAN), mis en place en 2024. Seuls les appels certifiés niveau ‘A’ peuvent afficher un nom. Ce verrou technique empêche les escrocs d’usurper l’identité d’entreprises connues, pratique courante dans les arnaques sophistiquées. 01net souligne que le dispositif ne filtre ni ne bloque rien : il met uniquement un nom sur les appels des entreprises inscrites. L’utilisateur garde le contrôle total, décidant de décrocher ou non en connaissance de cause.

Comment Branded Call protège les populations vulnérables aux arnaques

Les personnes âgées représentent 60% des victimes d’arnaques téléphoniques selon les associations de consommateurs. En affichant clairement « Banque Populaire » ou « EDF », Branded Call offre un repère visuel immédiat. Un appel sans nom reste un numéro inconnu, signalant un risque potentiel. Cette distinction simple mais efficace aide les populations fragiles à trier rapidement les appels légitimes des tentatives de fraude. Les seniors actifs retrouvent ainsi une sécurité perdue, sans sacrifier leur autonomie.

Partenariats avec Ipsos et Médiamétrie : tester auprès de vrais utilisateurs

Orange a testé Branded Call avec 11 entreprises, dont Ipsos et Médiamétrie, représentant plus de 2 millions d’appels avant le lancement officiel. Cette phase pilote a permis d’ajuster le dispositif aux besoins réels des utilisateurs. Siècle Digital rapporte que les retours ont guidé l’amélioration de l’affichage et la rapidité d’identification.

L’interdiction du démarchage comme catalyseur d’innovation responsable

L’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement, entrée en vigueur en août 2026, marque un tournant législatif majeur. Mais la loi seule ne suffit pas : les arnaques persistent, évoluant vers des techniques toujours plus sophistiquées. Branded Call s’inscrit dans cette nouvelle ère, complétant le cadre réglementaire par une solution technologique inclusive. Comment Ça Marche note qu’Orange Business lancera le 16 novembre 2026 l’offre « Appels de Confiance », permettant aux entreprises d’afficher une identité vérifiée.

Bouygues Telecom avait ouvert la voie en juin 2026 avec un service similaire développé avec l’américain Hiya, suivi d’une option Anti-Spam à 2 euros par mois en octobre 2026. Orange se distingue par la gratuité totale de Branded Call, refusant de monétiser la sécurité des utilisateurs. Un responsable d’Orange France estimait en mars 2026 qu’un tiers des appels seraient identifiés d’ici 2030, objectif ambitieux qui dépend de l’adhésion massive des entreprises au dispositif.