Retraite et cumul emploi : qui perd, qui gagne avec la réforme 2027 ?

Dès janvier 2027, un retraité de 64 ans qui gagne 20 000 euros par an en reprenant une activité perdra 6 500 euros de pension. Un assistant maternel du même âge, lui, conservera l’intégralité de ses revenus. La nouvelle réglementation du cumul emploi-retraite, confirmée par deux décrets publiés au Journal officiel le 3 novembre 2026, crée une fracture inédite entre catégories professionnelles. En visant 2 milliards d’euros d’économies annuelles pour la Sécurité sociale, la réforme dessine une cartographie sociale où certains métiers bénéficient d’une protection totale tandis que d’autres subissent un écrêtement sévère.

Une réforme qui crée des gagnants et des perdants

Le dispositif, applicable aux nouveaux retraités percevant leur première pension à partir du 1er janvier 2027, instaure des règles différenciées selon l’âge et le secteur d’activité. Selon Le Figaro, le système actuel permettait aux personnes à taux plein de cumuler sans plafond, tandis que les autres voyaient leur cumul plafonné à 160% du Smic ou leur dernier salaire. La nouvelle architecture uniformise les règles mais génère des inégalités sectorielles marquées.

Les perdants : les retraités actifs de 62 à 67 ans

Les retraités partis avant l’âge légal, actuellement fixé à 62 ans et 9 mois et progressivement relevé à 64 ans, subissent le régime le plus restrictif. En reprenant une activité, ils verront 100% de leurs revenus déduits de leur pension. Entre l’âge légal et 67 ans, un seuil de 7 000 euros bruts annuels s’applique. Au-delà, 50% des revenus supplémentaires sont prélevés sur la pension. « 7 000 euros par an, c’est moins de 600 euros par mois. Aujourd’hui, un retraité de 64 ans à taux plein, qui gagne 20 000 euros par an, ne perd rien de sa pension. Demain, il en perdra 6 500 », alerte Michel Criaud, député Horizons et indépendants. Un cadre percevant une pension de 2 000 euros mensuels et reprenant un emploi rapportant 30 000 euros annuels verra ainsi sa retraite amputée de 11 500 euros par an (50% de 23 000 euros, soit le dépassement du seuil).

Les gagnants : les sept professions exemptées

À l’inverse, sept catégories professionnelles échappent totalement à l’écrêtement, quelle que soit la tranche d’âge entre 62 et 67 ans. Les assistants maternels et familiaux, les assistants de personnes âgées ou handicapées, les gardiens d’immeubles logés, certains soignants exerçant en zones déserts médicaux bénéficient d’une exemption complète. Les revenus issus de l’hébergement en milieu rural dans des biens patrimoniaux et les activités artistiques, littéraires ou scientifiques exercées à titre accessoire ne sont pas non plus soumis à réduction. Un assistant maternel gagnant 15 000 euros annuels conservera donc l’intégralité de sa pension, là où un consultant du même âge perdrait 4 000 euros.

Les sept métiers qui gardent la liberté de cumul

L’aide à la personne : assistants maternels, familiaux, soignants

Les métiers de l’aide à la personne constituent le cœur des dérogations. Les assistants maternels, qui gardent des enfants à domicile, les assistants familiaux, qui accueillent des mineurs confiés par l’aide sociale à l’enfance, et les assistants de personnes âgées ou handicapées peuvent cumuler sans restriction. Les professionnels de santé exerçant dans des zones identifiées comme déserts médicaux bénéficient également de cette protection. Selon les données de la Cour des comptes, 710 000 personnes étaient concernées par le cumul emploi-retraite en 2020, avec un revenu moyen de 9 000 euros annuels tiré de leur activité. Les secteurs exemptés représentent une part significative de ces effectifs.

Pourquoi ces secteurs ? Une reconnaissance des pénuries

Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, justifie ces exemptions par une logique de besoin social. « L’ancien dispositif était très inéquitable, très favorable pour les carrières sans accroc, permettant à certains d’optimiser, de manière anticipée, en se mettant d’accord avec leur nouvel employeur, mais restrictif pour ceux qui avaient connu des aléas de parcours », explique-t-il. Les secteurs protégés connaissent des difficultés de recrutement chroniques. Selon Orange Actualités, la France manque d’assistants maternels dans de nombreux territoires, tandis que les zones rurales peinent à attirer des soignants. Les gardiens d’immeubles logés, profession vieillissante, bénéficient d’un statut particulier lié à leur logement de fonction.

L’impact sur l’emploi et les carrières

Retraite précoce : un frein pour les carrières longues

La réforme pénalise particulièrement les salariés ayant commencé à travailler jeunes. Un ouvrier parti à 60 ans après une carrière longue ne pourra reprendre aucune activité sans perdre l’intégralité de sa pension jusqu’à l’âge légal. Entre 64 et 67 ans, le seuil de 7 000 euros, indexé annuellement sur le plafond de la Sécurité sociale, limitera fortement les possibilités de complément de revenus. Pour un artisan souhaitant transmettre progressivement son entreprise en y travaillant à temps partiel, la contrainte devient dissuasive. En Italie, le projet de budget 2027 prévoit également de limiter la revalorisation des pensions les plus élevées, illustrant une tendance européenne au durcissement des conditions de retraite.

Prolonger jusqu’à 67 ans : la seule option pour cumuler

Après 67 ans, le cumul intégral entre pension et revenus d’activité redevient possible sans restriction. La réforme incite donc à prolonger l’activité professionnelle jusqu’à cet âge pour conserver une liberté totale. Un cadre commercial gagnant 40 000 euros annuels aura intérêt à différer son départ pour éviter une perte de 16 500 euros par an entre 64 et 67 ans. Comme le souligne Sud Ouest, le plafond de 7 000 euros évoluera chaque année selon le plafond de la Sécurité sociale, mais restera largement inférieur aux revenus d’un emploi à mi-temps qualifié.

Perspectives : vers une fragmentation du marché du travail retraité

La réforme dessine un marché du travail des retraités à deux vitesses. Les métiers de service à la personne, déjà caractérisés par des rémunérations modestes et des conditions de travail exigeantes, deviennent les seuls où le cumul reste attractif avant 67 ans. Les professions qualifiées, en revanche, subissent un écrêtement qui peut atteindre plusieurs milliers d’euros annuels. « C’est quand même une réforme qui rapporte 2 milliards d’euros par an à la Sécurité sociale, trouvez-en d’autres ! », défend Jean-Pierre Farandou. Pourtant, l’économie réalisée repose sur une réduction du pouvoir d’achat des retraités actifs, particulièrement dans les classes moyennes et supérieures.