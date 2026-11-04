Au Royaume-Uni, une retraite versée à vie pourrait devenir l’option proposée par défaut à 17 millions de salariés

Au Royaume-Uni, le gouvernement veut changer la manière dont les salariés du privé utilisent leur épargne une fois à la retraite. Un projet présenté mardi 3 novembre prévoit de proposer plus facilement un revenu versé tout au long de la vie, plutôt que de laisser chacun décider seul comment puiser dans son capital.

Selon le ministère britannique du Travail et des Retraites, environ 17 millions de travailleurs du secteur privé qui cotisent actuellement à un dispositif de retraite pourraient être concernés par cette évolution. Il s’agit d’une proposition gouvernementale, pas d’un versement déjà instauré.

Transformer une épargne en revenu régulier

De nombreux régimes britanniques à prestations définies, qui garantissaient historiquement un revenu calculé selon des règles connues, ont fermé dans le secteur privé. Ils ont été largement remplacés par des dispositifs où les salariés accumulent un capital, dont l’utilisation à la retraite leur revient ensuite.

Cette liberté peut devenir une difficulté : il faut déterminer combien retirer chaque année sans risquer d’épuiser trop vite son épargne. Le gouvernement propose désormais qu’une solution de revenu viager soit plus naturellement offerte au moment du départ à la retraite, en s’appuyant notamment sur des mécanismes collectifs.

La réforme envisagée n’obligerait pas les retraités à choisir cette formule. Ils pourraient conserver d’autres possibilités pour retirer ou investir leur argent. Le changement porte sur l’option proposée par défaut, afin de faciliter une décision qui demande aujourd’hui des connaissances financières parfois complexes.

Le ministre britannique chargé des retraites, Torsten Bell, défend une formule susceptible de redonner aux salariés du privé l’accès à un revenu prévisible sur la durée. Selon les modalités retenues, certaines prestations pourraient également offrir une protection contre l’inflation. Ces caractéristiques devront être précisées dans la mise en œuvre du projet.

Une réforme britannique, pas un changement des pensions françaises

Cette annonce ne modifie ni l’âge légal de départ ni les règles de calcul des retraites en France. Le système français repose principalement sur des pensions obligatoires par répartition, tandis que le projet britannique vise surtout la conversion d’une épargne accumulée dans des régimes professionnels.

La comparaison met néanmoins en lumière une question commune : comment assurer un revenu régulier lorsque la durée de la retraite est inconnue à l’avance ? Le modèle britannique cherche à réduire la charge de cette décision pour l’épargnant, tout en maintenant la possibilité de choisir une autre solution.

La portée concrète de la réforme dépendra des règles définitives et de son calendrier d’application. Pour les salariés britanniques concernés, le point important est qu’un revenu à vie pourrait devenir plus accessible sans être imposé à tous.